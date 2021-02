Parlamentari USR PLUS, venituri la limita sărăciei în declarațiile de avere. Parlamentar PSD cu casă de vacanță în America Centrală

Pentru o parte dintre noii parlamentari mandatul câștigat poate reprezenta ieșirea din sărăcie, ținând cont că declarațiile lor de avere sunt goale, iar la capitolul venituri nu au trecut nicio sumă sau au câștigat mai puțin decât salariul minim pe economie.

Înainte să fie parlamentar, Darius Pop, de la AUR, nu a avut niciun venit. Declarația sa de avere este complet goală. Deputatul nu are niciun un bun, credit, sau împrumut.

Și Călin Balabașciuc, tot de la AUR, câștigă primii bani din activitatea de parlamentar. Potrivit declarației de avere nu a avut niciun venit și nu deține niciun bun.

Alți parlamentari au trăit la limita în sărăcie. Mihai Lasca, deputat AUR, a câștigat în anul anterior doar 18.000 de lei, adică 1.500 de lei pe lună.

Senatorul AUR Sorin Lavric, care s-a remaract în mai multe rânduri prin declarațiile lui misogine, pare dependent de veniturile soției. Potrivit declaraţiei de avere, Lavric a avut anul trecut un venit de 6.500 de lei obţinut dintr-un premiu de la Uniunea Scriitorilor, plus 3.900 de lei dintr-un salariu de cadru didactic asociat la UNATC I.L Caragiale din Bucureşti. Pe de altă parte, soţia acestuia a încasat, datorită funcţiei de procuror, aproximativ 210.000 de lei.

Deputatul UDMR Hajdu Gabor are un singur venit declarat în anul anterior, 4.200 de euro dintr-o chirie. Deși stă prost la capitolul venituri, acesta a găsit totuși bani cu care să împrumute partidul. Potrivit declarației de avere Hajduc Gabor a cotizat cu suma de 123.000 de lei la Organizația UDMR Miercurea Ciuc.

Parlamentar PSD cu casă de vacanță în America Centrală, venituri de 1.462 de lei într-un an

Deputatul PSD Radu Mihai Cristescu are declarate venituri într-un an de doar 1.462 de lei, adică 121 de lei pe lună. Din acești bani Cristescu a reușit totuși să întrețină o casă de vacanță cumpărată în 2018 în America Centrală, fără a specifica și țara unde deține proprietatea.

Și Adrian Alda, tot de la PSD, a avut de întreținut două apartamente și trei mașini fără a avea niciun venit. Chiar dacă, potrivit declarație de avere, nu câștiga nimic înainte să fie deputat, Alda a reușit să găsească două persoane care să îl împrumute cu 110.000 de lei pentru un an.

Nici pentru fostul luptător K1, Daniel Ghiță, situația financiară nu era deloc bună înainte să intre în Parlament. În declarația de avere acesta a trecut un venit anual de doar 6.395 de lei, adică puțin peste 500 de lei pe lună.

Deputat PNL cu venit de 3.000 de lei pe lună a luat împrumut pentru un an 300.000 de lei

Deputatul Laurențiu Nicolae Cazan a câștigat în anul anterior puțin peste 3.000 de lei lunar. De meserie avocat, acesta a declarat venituri de doar 24.400 într-un an, completate cu 1.200 de lei din chirii. Acesta a reușit însă să obțină un împrumut, pentru un singur an, de 300.000 de lei.

Într-o situație asemănătoare este și deputatul Adrian Cozma, fost consilier județean în Satu Mare. Înainte să ajungă în Parlament acesta câștiga aproximativ 50.000 de lei pe an. Potrivit declarației de avere, Cozma a împrumutat de la mai multe persoane fizice, pentru un singur an, peste 200.000 de lei.

Noii parlamentari USR PLUS, venituri la limta sărăciei în declarația de avere

Dacă n-ar fi intrat în Parlament, cei de la USR PLUS se vedeau nevoiți să aștepte până 2022 pentru ca măsura promisă de colegii de partid - impozit zero pe salariul minim - să se aplice astfel încât să rămân cu mai mulți bani la final de lună.

În Camera Deputaților sunt mai mulți parlamentari ale căror venituri lunare declarate pentru ultimul an fiscal încheiat sunt sub valoarea de 2.300 de lei, nivelul brut al salariului minim pe economie.

Alin Costel Prunean a ajuns deputat în 2020, an în care a câștigat un „salar” (sic) de 19.974 de lei, adică 1.660 de lei lunar. În afară de „salar” (sic), declarația de avere a lui Prunean este complet goală. Acesta nu deține niciun bun și nu are niciun credit sau împrumut.

Deputata Diana Stoica, de la PLUS, are declarate venituri de doar 26.400 de lei pe an, adică 2.200 de lei lunar. Banii au fost încasați de la Asociația Smart Society, potrivit declarației de avere.

Și pentru Eugen Terente, deputat de Tulcea, mandatul de parlamentar aduce câștiguri mult mai mari, în condițiile în care un deputat poate încasa până la 15.000 de lei pe lună, fără banii pentru cabinetul parlamentar. Până să fie deputat, Terente câștiga lunar 2.350 de lei, adică 28.200 de lei pe an.

Deși a declarat venituri de doar 18.000 de lei pe an, bani pe care îi va câștiga într-o lună în Parlament, deputatul PLUS Cristian Paul Ichim a acordat împrumuturi către persoane fizice în valoare de peste 230.000 de euro.

Potrivit declarațiilor de avere, unii parlamentari și-au dat aproape toți banii încasați anul trecut la partid. Este cazul Oanei Țoiu, parlamentar PLUS, care a împrumutat cu 55.000 de lei partidul, în condițiile în care toate veniturile sale din anul anterior au fost de 61.356 de lei.

Alții, au dat la partid de unde n-au avut. Deputatul Filip Havârneanu a câștigat într-un an doar 9.097 de lei în funcția de consilier parlamentar, însă a împrumutat USR cu 57.000 de lei.

