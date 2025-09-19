Parlamentarii Coaliției cer președintelui și premierului deschiderea relațiilor cu Taiwanul: „Există o obsesie să nu supărăm China”

Mai mulți parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR a lansat o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu prin care cer „normalizarea relațiilor cu Taiwanul”, în contextul în care acestea nu au fost reluate după perioada comunistă.

„Situația relațiilor bilaterale dintre România și Taiwan este caracterizată de o stagnare prelungită, cauzată de o interpretare a principiului 'O singură Chină' care a rămas neschimbată din perioada comunistă. Această abordare, considerată de inițiatori ca fiind obtuză, interzice practic orice contact politic oficial și descurajează cooperarea economică și contactele la nivel de persoane.

Această rigiditate plasează România într-o categorie de comportament mai apropiată de state precum Rusia, Coreea de Nord sau Iran, și o îndepărtează de abordarea pragmatică și deschisă a partenerilor săi europeni și americani. Drept urmare, România nu are nicio reprezentanță la Taipei, iar Taiwanul acoperă relațiile cu România de la biroul său din Bratislava”, transmit parlamentarii, printr-un comunicat.

Aceștia susțin că România are de pierdut din punct de vedere al investițiilor taiwaneze, acestea ridicându-se la doar 10 milioane USD la noi în țară, în comparație cu alte țări din regiune, precum Ungaria, Cehia sau Polonia, unde depășesc 1 miliard USD.

„Suntem mai chinezi decât chinezii”

„Pe subiectul Taiwan, România a obișnuit să se comporte ca un aliat ideal al Chinei comuniste. Ne pare rău să constatăm acest adevăr dureros. Dar concluzia este inevitabilă. Oficialii români sunt descurajați să se întâlnească cu cei taiwanezi. Există o obsesie legată de subiect - să nu cumva să supărăm China. China însăși este un mare beneficiar al investițiilor taiwaneze. Practic, pe acest subiect, suntem mai chinezi decât chinezii. (...)

În primul rând, pierdem bani, și în al doilea rând, pierdem oportunități politice. România pierde anual investiții de sute de milioane de euro și ratează mii de locuri de muncă nou create pentru că cineva în statul român sabotează astfel chiar România. (...)

E timpul să nu ne mai facem de râs. E timpul să aducem în România banii și tehnologia taiwaneze”, se arată în scrisoarea transmisă președintelui, premierului și ministrei de Externe.

Propunerile parlamentarilor:

Deschiderea reciprocă a reprezentanțelor României la Taipei și a Taiwanului la București, pentru a facilita schimburile și contactele;

Negocierea unui tratat de garantare a investițiilor și de evitare a dublei taxări, pentru a oferi un cadru legal stabil și predictibil investitorilor;

Adoptarea unei rezoluții oficiale în Parlamentul României care să excludă reunificarea Taiwanului cu China prin forță, în linie cu poziția exprimată de Parlamentul European;

Consolidarea cooperării pe teme strategice, cum ar fi lupta împotriva războaielor informaționale, prin parteneriate între agențiile de dezvoltare ale celor două țări;

Eliminarea practicilor birocratice care îngreunează interacțiunea cetățenilor și investitorilor taiwanezi cu autoritățile române.

Scrisoarea a fost semnată de senatorii Cristian Ghinea (USR), Daniel Fenechiu (PNL), Cristian Țâgârlaș (PNL), Ovidiu Jitaru (PNL), Sorin Moise (PSD), dar și de deputații Alexandru Muraru (PNL), Szabolcs NAGY, Zoltán Miklós, Botond Csoma, din partea UDMR.

