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Parlamentarii dau astăzi votul decisiv pentru Guvernul propus de Luca Niculescu. Continuă audierile miniștrilor în prima parte a zilei

Data publicării:
2026-10-08-4318
Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Detalii despre ședința în care Luca Niculescu va primi votul decisiv

Astăzi, începând cu ora 9:00, continuă procedura parlamentară pentru audierea miniștrilor propuși în Guvernul Luca Niculescu. După o zi cu avize favorabile pe bandă rulantă, mai sunt de audiat patru miniștri de la PSD și un independent. Este vorba de: Radu Marinescu (Justiție), Alexandru Ghigiu (Investiții și Proiecte Europene), Florin Manole (Muncă), Alexandru Rogobete (Sănătate), dar și Dan Neculăescu (Afaceri Externe, independent). Ulterior, începând cu ora 14:00, va avea loc ședința decisivă pentru Guvernul propus de Luca Niculescu.

Digi24.ro va transmite pe toată durata audierilor, dar și în timpul ședinței în care va fi acordat votul decisiv pentru Guvernul Luca Niculescu, în format Live Text, principalele informații.

Audierile au început pe parcursul zilei de luni. Toți miniștrii propuși au fost avizați favorabil. Este vorba de:

  • Florin Barbu (propus la Agricultură, PSD), Dumitru Chisăliță (propus la Energie, independent), Daniel Zamfir (propus la Economie, PSD), Radu Oprea (propus la Apărare, PSD, Alexandru Nazare (propus la Finanțe, independent), Bogdan Dumitru (ministru delegat pentru Digitalizare și AI, independent), Marian Neacșu (ministru propus la MAI, PSD), Natalia Intotero (propusă la Mediu, PSD), Ștefan Ovidiu-Popa (propus la Transporturi, PSD), Ioana Ciocan (propusă la Cultură, independentă), Sorin Costreie (propus la Educație, independent) și de Alexandru Stoica (propus la Dezvoltare, PSD).

Vezi aici principalele informații de la audierile de luni. 

Programul zilei de marți, din punct de vedere al audierilor, este următorul: 

  • Ora 09.00 Radu Marinescu, propunerea PSD pentru ministerul Justiției
  • Ora 09.30 Alexandru-Mihai Ghigiu propunerea PSD pentru ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
  • Ora 10.00 Sebastian-Dănuț Neculăescu, propunere de independent pentru ministerul Afacerilor Externe
  • Ora 10.30 Florin Manole, propunerea PSD pentru ministerul Muncii
  • Ora 11.00 Alexandru Rogobete, propunerea PSD pentru ministerul Sănătății

Detalii despre ședința în care Luca Niculescu va primi votul decisiv

Sedinţa comună a Camerei Dedputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de încredere va avea loc marti, 20 octombrie, de la ora 14.00.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au aprobat şi timpii alocaţi pentru dezbateri. Candidatului desemnat pentru funcţia de prim-ministru i se rezervă 30 de minute, pe care le utilizează la începutul şi la sfârşitul dezbaterilor.

Grupurilor parlamentare din Cameră şi Senat li se alocă timpul maxim corespunzător numărului membrilor lor, luându-se în calcul câte 5 secunde pentru fiecare parlamentar, la care se adăugă deputaţii şi senatorii neafiliaţi.

Astfel, PSD are alocate cele mai multe minute – 11, fiind urmat de AUR, PNL, USR, UDMR şi restul grupurilor.

Guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru învestire.

În cazul în care guvernul nu trece de votul Parlamentului, preşedintele Nicuşor Dan nu excude dizolvarea Parlamentului şi declanşarea de alegeri anticipate.

Editor : M.G.

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