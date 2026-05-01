Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm moţiunea de cenzură”

Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock

Aleșii PACE - Întâi România, plecați din S.O.S și POT, susțin că Oana Gheorghiu „nu a știut că există parlamentari” până în pragul moțiunii de cenzură și nu i-a consultat până acum. Reacția vine după ce vicepremierul a trimis câte un mesaj pentru fiecare senator și deputat pentru a le prezenta raportul privind listarea unor companii de stat și a le cere să judece moțiunea de cenzură cu  înțelepciune.

„Mesajul trimis pe email parlamentarilor de către vicepremierul Oana Gheorghiu reprezintă un motiv în plus pentru parlamentarii PACE – Întâi România să voteze la vedere moţiunea de cenzură de marţi.

De la sfârşitul lunii octombrie 2025, când a fost numită vicepremier în Guvernul Bolojan, Oana Gheorghiu nu a ştiut că există parlamentari, i-a descoperit acum, în pragul unei moţiuni de cenzură care va pune capăt unui Executiv abuziv care a condus ţara prin Ordonanţe de Urgenţă şi prin asumări de răspundere care au eludat Legislativul într-o manieră practicată doar în dictaturi.

Când ne-a consultat vicepremierul Oana Gheorghiu cu privire la deciziile Guvernului?” a transmis grupul PACE, vineri, printr-un comunicat. 

Aceștia susțin că vicepremierul încearcă să mimeze democrația printr-un email” și promit să voteze la vedere moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, marți, deși votul este unul secret, cu bile. 

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că a trimis joi seară câte un mesaj fiecărui deputat și senator din Parlamentul României, prin care le-a prezentat aleșilor raportul privind listarea unor companii de stat și le-a cerut acestora să judece moțiunea de cenzură cu „respect pentru românii care le-au oferit încredere”.

„Le-am adresat un apel la înțelepciune și curaj (...) Am făcut acest demers pentru că fiecare parlamentar are dreptul să își exprime votul la moțiunea de cenzură având la dispoziție toate informațiile corecte, nu versiunea lor denaturată”, a scris Oana Gheorghiu, pe Facebook.

