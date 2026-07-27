Parlamentarii PNL și USR cer publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor. Legea trimisă dinspre Guvern le ținea tot la secret

Aleșii PNL și USR au depus un amendament la noua lege a integrității care obligă demnitarii să publice o „declarație de interese financiare”, fiind un document generat de Agenția Națională de Integritate, pe baza declarațiilor de avere, în vechea formă, și a celor de interese. Măsura fusese prevăzută și în legea redactată inițial la Ministerul Justiției, condus de Radu Marinescu, însă aceasta a fost eliminată în timpul negocierilor ulterioare purtate de PNL, USR și UDMR asupra proiectului.

„Parlamentarii PNL au depus, alături de parlamentarii USR, un amendament la legea integrității prin care se introduce obligația depunerii unei declarații de interese financiare pentru toți demnitarii și pentru persoanele care exercită funcții publice de autoritate, inclusiv Președintele României, Prim-ministrul, parlamentarii și persoanele aflate în conducerea unor instituții publice importante, printre care ASF, Avocatul Poporului, BNR, Consiliul Concurenței sau CSM”, a anuntat PNL, luni, o dată cu începerea sesiunii extraordinare în Parlament.

Conform amendamentului, aceste declarații vor deveni publice în termen de maximum 60 de zile de la generarea lor de către Agenția Națională de Integritate, prin platforma e-DAI.

„Considerăm că România are nevoie de standarde solide de integritate și de un control eficient al conflictelor de interese. Prin urmare, PNL solicită tuturor parlamentarilor să susțină, în această sesiune extraordinară, noua lege a integrității și amendamentul privind declarațiile de interese financiare”, au mai transmis liberalii.

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Măsura fusese propusă și de PSD inițial

Măsura înaintată acum de PNL și USR se regăsea și în varianta inițială a legii, redactată în timpul negocierilor purtate de Radu Marinescu (PSD) cu reprezentanții ANI.

Averile tot nu vor fi complet transparente

Mai exact, potrivit documentului consultat de digi24.ro, Marinescu propusese această nouă formă a declarației de avere, care s-ar fi numit „declarație de interese financiare”. Nici aceasta nu însemna, însă, o transparentizare totală a veniturilor, pentru că nu ar fi prezentat sumele fixe din conturile demnitarilor, ci doar anumite praguri între care se încadrau veniturile. Cu alte cuvinte, în niciuna dintre variante nu ne-am fi întors la perioada de dinainte de 2025, când politicienii erau obligați să-și facă averile publice.

Prevederea a fost scoasă ulterior din proiectul de lege, astfel că în forma trimisă de Cătălin Predoiu, din partea Guvernului, la Parlament pentru dezbateri, declarațiile de avere rămâneau tot la secret.

Potrivit Snoop.ro, UDMR ar fi cerut ca informațiile legate de averi nu fie publicate. Oficial, reprezentanții Uniunii au invocat motive de constituționalitate.

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Editor : A.G.