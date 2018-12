Parlamentarii PSD, convocați de urgență în plen. Opoziția cere revocarea lui Liviu Dragnea și Florin Iordache

Toţi aleşii PSD au fost convocaţi şi nu au voie să părăsească plenul Camerei. Se pare că Opoziţia pregăteşte o ofensivă pentru modificarea regulamentului Camerei Deputaţilor. Cel mai probabil această modificare se referă la posibilitatea înlăturării lui Liviu Dragnea de la şefia Camerei Deputaţilor. (Urmăriți LIVE declarațiile din plen)

Actualizare 10:30. Ofensiva PNL și USR se pare că stagnează, deoarece pentru suplimentarea pe ordinea de zi cu cele două cereri este nevoie de acordul tuturor liderilor grupurilor parlamentare, iar în acest moment PSD se opune.

În plus, în regulamentul Camerei Deputaților se arată că aceste cereri pot fi depuse doar de partidul care l-a propus pe președinte sau pe vicepreședinte.

O variantă pentru revocarea lui Liviu Dragnea și Florin Iordache ar fi schimbarea regulamentului. Însă, această modificare trebuie să treacă întâi de Comisia de Regulament, să fie avizată și apoi adoptată prin votul în Camera Deputaților.

Actualizare 10:20. Deputatul PNL Tinel Gheorghe i-a cerut lui Florin Iordache să demisioneze pentru gestul obscen făcut în plen: „Aveți onoare?”

Actualizare 10:15. Raluca Turcan, președintele grupului parlamentar PNL, a cerut suplimentarea cu două proiecte pe ordinea de zi. Este vorba așadar de cererile de revocare din funcție a lui Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, și a lui Florin Iordache, din funcția de vicepreședinte.

Raluca Turcan: „Vă solicităm ca pe ordinea de zi de plen să fie înscrise două solicitări de revocare, a domnului vicepreședinte Florin Iordache și a domnului președinte al Camerei Deputaților Liviu Dragnea.”

Florin Iordache: „Revocarea mea, cât și a președintelui se poate face la solicitarea grupului parlamentar din care provin. (...) Nu supun la vot, să faceți ce vreți”

O asemenea mobilizară generală este foarte rară, la această oră, în Parlament, transmite Alina Manolache, jurnalist Digi24.

Dacă de obicei se întârzie cu începerea plenului, de data aceasta, la 9:30, toți social-democrații fugeau pe holuri ca să-și înregistreze prezența și să intre în sala de plen.

Din informațiile Digi24, Opoziția testează azi majoritatea PSD-ALDE. Pe hârtie, coaliția nu mai are majoritate pentru legile importante: are 163 de voturi, în condițiiile în care sunt necesare 165 pentru proiecte de lege importante, pentru că vorbim de majoritate absolută (jumătate plus un vot).

Așadar, cei de la PSD și probabil și cei de la ALDE au fost de urgență convocați și îndemnați să nu părăsească sala de plen în momentul în care va începe ședința.

Din informațiile de până acum, PNL și USR ar urma să ceară modificarea regulamentului Camerei Deputaților astfel încât Liviu Dragnea să poată fi revocat din funcția de șef al Camerei Deputaților, sau să fie permis unui alt grup parlamentar decât cel din care face parte să ceară această revocare.

De altfel, Opoziția a anunțat în trecut că are o ofensivă graduală, de la această revocare până la o moțiune de cenzură, ce ar urma să fie depusă până la finalul acestei sesiuni parlamentare, din jurul datei de 21 decembrie.

