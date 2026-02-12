Live TV

Parlamentarii USR îi cer comisarului european pe Justiţie o evaluare mai exigentă în mecanismul privind statul de drept în România

Data publicării:
justitie
Foto: Guliver/Getty Images

Parlamentarii USR au avut o întrevedere, joi, cu Michael McGrath, comisarul european responsabil de portofoliul Democraţie, justiţie, stat de drept şi protecţia consumatorului, aflat în vizită la Bucureşti, prilej cu care au atras atenţia asupra efectelor „negative clare” pe care le au asupra sistemului judiciar Legile Justiţiei adoptate în urmă cu patru ani.

Totodată, parlamentarii USR au vorbit despre necesitatea unei evaluări „mai exigente" în cadrul mecanismului privind statul de drept (Rule of Law) şi a unei poziţii ferme privind respectarea jurisprudenţei Curţii de Justiţie a UE, informează un comunicat de presă citat de Agerpres.

Conform comunicatului, în contextul închiderii a sute de dosare penale, al aplicării retroactive a unor decizii, al tendinţei de minimalizare a rolului CJUE şi al reacţiilor ostile faţă de magistraţii şi jurnaliştii care semnalează problemele sistemului judiciar sau problemele de integritate ale unor miniştri, parlamentarii USR au solicitat comisarului Michael McGrath „o evaluare mai exigentă în cadrul mecanismului Rule of Law, sprijin pentru corectarea disfuncţionalităţilor legislative şi o poziţie fermă privind respectarea jurisprudenţei CJUE".

„După ridicarea MCV, evaluarea funcţionării Justiţiei a fost, în opinia noastră, prea indulgentă. Există riscul ca mecanismul privind statul de drept să se transforme într-un exerciţiu formal, în care statele membre îşi prezintă selectiv doar realizările. Fără o evaluare fermă, instituţiile se slăbesc accelerat, iar o justiţie vulnerabilizată afectează nu doar statul membru, ci întreaga Uniune Europeană", a spus deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiţiei, potrivit comunicatului de presă.

Potrivit deputatei Diana Stoica, o Justiţie slăbită ameninţă funcţionarea democraţiei şi slăbeşte întreaga Uniune Europeană.

„Am discutat şi despre fragilitatea democraţiei şi despre scutul european pentru democraţie. În contextul în care vedem ce s-a întâmplat în ultima perioadă şi războiul hibrid pe care anumite state îl poartă împotriva României, este esenţial ca libertatea de exprimare să fie garantată pentru oameni, nu pentru roboţi, nu pentru inteligenţă artificială. Şi acest scut european pentru democraţie trebuie să se traducă prin măsuri reale de protecţie a cetăţenilor în faţa manipulării", a precizat Stoica, preşedintă a Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor.

USR consideră că printre efectele negative clare ale legilor Justiţiei adoptate în 2022 se numără concentrarea puterii în mâinile unui număr restrâns de persoane, un sistem de promovare nemeritocratic, bazat pe loialitate, o Inspecţie Judiciară care descurajează vocile critice, precum şi un mecanism ineficient de investigare a infracţiunilor comise de magistraţi, care generează o percepţie de impunitate.

Parlamentarii USR i-au mai transmis comisarului european că o soluţie viabilă ar fi refacerea competenţelor DNA şi DIICOT în materia corupţiei şi criminalităţii organizate.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Tusk, premierul Poloniei
1
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
Donald Trump
2
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
drapel steag spania romania
4
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează...
oana toiu fb
5
Oana Ţoiu: Discutăm ca limba română să devină materie de examen în şcolile britanice
Autocarul echipei s-a răsturnat. O persoană a murit și 32 au fost rănite. Anunțul autorităților
Digi Sport
Autocarul echipei s-a răsturnat. O persoană a murit și 32 au fost rănite. Anunțul autorităților
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
USR și PNL acuză PSD că blochează reforma administrației. Seidler: „În Coaliție a fost acord”. Muraru: „Tergiversări de 150 de zile”
Sediul Comisiei Europene
Percheziţii la sediile Comisiei Europene. Parchetul European investighează posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Ungaria riscă să dea înapoi 10 miliarde de euro către UE. Aviz dur al celei mai înalte instanțe europene
Screenshot 2026-02-12 at 13.50.22
Scandal între foști colegi din USR. Ghinea: „Vlad Gheorghe este o cârțită a sistemului”. Cum răspunde actualul consilier al lui Bolojan
usr
Purtătorul de cuvânt al USR îi cere lui Radu Oprea să demisioneze din Guvern, după ce a comparat tăierile de personal cu Auschwitz
Recomandările redacţiei
miruta
Radu Miruță: Industria de apărare a României trebuie integrată în...
Ședință a Guvernului Bolojan.
Nou blocaj la Guvern: unii demnitari se opun tăierilor. Ministerul...
radu oprea face declaratii
Scandalul tăierilor de posturi la stat comparate cu „Auschwitz”. Radu...
Marius Lulea.
Marius Lulea spune că România nu are nevoie de bani de înarmare...
Ultimele știri
Robert Negoiță s-a întors la conducerea Primăriei Sectorului 3. Primul mesaj din biroul de primar, după decizia instanței
„Ca în 1941”. Un fost șef NATO cere trecerea economiilor în regim de război. Când crede că va ataca Rusia o țară din Alianță
Marea Britanie oferă Ucrainei 1000 de rachete pentru a ajuta Kievul să se apere de atacurile rușilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu...
Fanatik.ro
De față cu soțul ei a spus că îl iubește pe Novak Djokovic. Cine este femeia care nu s-a ferit de cuvinte
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Oficial! Lisav Eissat a semnat: ”Nu aș putea fi mai fericit”
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Calcul greșit. Casa de Pensii, obligată să recunoască unui pensionar 5 ani de grupa I de muncă. Cum a reușit?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online