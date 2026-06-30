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Parlamentul a adoptat proiectul AUR prin care 2026 este declarat „Anul Statelor Unite ale Americii în România”

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Steaguri România și SUA
Foto: Profimedia
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Parlamentul României a adoptat, marţi, proiectul de lege iniţiat de Alianţa pentru Unirea Românilor prin care anul 2026 este declarat „Anul Statelor Unite ale Americii în România”, o iniţiativă menită să consolideze parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii şi să promoveze valorile libertăţii, democraţiei şi cooperării dintre cele două state.

Legea prevede organizarea, pe parcursul anului 2026, a unor conferinţe şi dezbateri publice, evenimente culturale, academice şi educaţionale, acţiuni de diplomaţie publică şi alte activităţi dedicate dezvoltării relaţiilor româno-americane.

De asemenea, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor putea sprijini organizarea acestor evenimente din punct de vedere logistic şi material.

Totodată, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor putea rezerva, la cerere, în limita a 1% din timpul de emisie, spaţiu pentru materiale dedicate Anului Statelor Unite ale Americii în România.

Prin adoptarea acestui proiect de lege, AUR reconfirmă importanţa parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii şi susţine dezvoltarea unor iniţiative care contribuie la întărirea relaţiei bilaterale şi la promovarea valorilor democratice comune, arată formaţiunea într-un comunicat.

Editor : Ș.R.

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