Parlamentul a ales noii șefi ai comisiilor de control al SRI și SIE. Un fost informator al Securității e vicepreședintele comisiei SIE

Parlamentul a stabilit, într-un plen reunit, componența comisiilor pentru controlul Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe. Astfel, deputatul PSD Eugen Bejinariu este șeful comisiei SRI, iar deputatul Alexandru Muraru este șeful comisie SIE. În Comisia SIE a fost ales ca vicepreședinte și senatorul PSD Felix Stroe, care a fost informator al Securității, sub numele conspirativ „Dan”. CNSAS a considerat însă că nu îi poate fi atribuită calitatea de lucrător sau colaborator al Securității și susține că nu există un angajament semnat al acestuia.

Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului a aprobat, luni, componenţa nominală a Comisiei parlamentare pentru controlul Serviciului Român de Informaţii, iar preşedintele comisiei a fost ales deputatul PSD Eugen Bejinariu, scrie Agerpres.

Deputaţii şi senatorii i-au ales ca membri ai Comisiei de control SRI pe următorii parlamentari: deputatul PSD Eugen Bejinariu, deputatul PSD Petru Bogdan Cojocaru, senatorul PSD Laurenţiu Ţepeluş, deputatul AUR Fabian Cristian Radu, senatorul PNL Nicolae Neagu, deputatul PNL Răzvan Prişcă, deputatul USR Allen Coliban, deputatul SOS Vasile Nagy, deputatul UDMR Csoma Botond.

Pentru funcţia de preşedinte al comisiei a fost ales Eugen Bejinariu, vicepreşedinte este Nicolae Neagu, iar secretar – Csoma Botond.

Felix Stroe, recrutat de Securitate în 1972

De asemenea, plenul Parlamentului i-a ales, luni, pe membrii Comisiei speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe, stabilind ca deputatul PNL Alexandru Muraru să fie președinte. Votul a fost secret cu buletine.

Din comisia SIE vor face parte Alexandru Muraru (deputat PNL) - președinte, Felix Stroe (senator PSD) - vicepreședinte, Mihai Fifor (deputat PSD) - secretar, iar Mircia Chelaru (senator AUR), Sorin Gheorghe Șipoș (senator PSD), Anamaria Gavrilă (deputat POT), Lorand Turos (senator UDMR) - membri.

Vicepreședinte al Comisiei SIE este senatorul PSD Felix Stroe. Potrivit unui document transmis de CNSAS la solicitarea Info Sud-Est în anul 2015 și citat de G4Media, social-democratul a fost recrutat de Securitate în 1972 pentru supravegherea colegilor atât în timpul programului şcolar cât şi în timpul liber.

Astfel, Felix Stroe a fost informator al Securității, sub numele conspirativ „Dan”, dar CNSAS a considerat că nu îi poate fi atribuită calitatea de lucrător sau colaborator al Securității și susține că nu există un angajament semnat al acestuia.

În adeverinţa 1944/ 06.06.2013, oficialii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) au stabilit că Stroe Felix este titularul dosarului fond reţea R 368047. „Domnia sa, fiind elev în cadrul Liceului B.P. Haşdeu Buzău, a fost recrutat în anul 1972 pentru supravegherea colegilor atât în timpul programului şcolar cât şi în timpul liber. În dosar, nu există angajament semnat de domnia sa. I se atribuie numele conspirativ DAN. A fost abandonat de reţea a data de 06.03.1973”.

Explicațiile lui Stroe din 2015

Felix Stroe a declarat, în 2015 pentru Info Sud-Est, că a fost numit în funcție în Consiliul Politic Superior al Marinei Militare, departament ideologic al Ministerului Apărării, care punea în practică doctrina și instrucțiunile PCR și ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„Da, am lucrat în Consiliul Politic al Marinei Militare. Am fost repartizat cu mandat într-un regiment de nave torpiloare. După doi ani de zile, pentru că toate notările mele de serviciu erau excepționale, am fost chemat de comandantul Marinei Militare și de secretar, amiralul Mușat și amiralul Petre George și m-au numit în Consiliul Politic al Marinei Militare, responsabil cu munca de tineret”, a explicat Stroe.

În perioada 1978 – 1991, Felix Stroe a fost ofiţer activ în cadrul Marinei Militare, cu stagii la toate eşaloanele, din care cinci ani a fost comandant pe nave de război, conform declarațiilor acestuia pentru ISE.

Felix Stroe este șeful organizației PSD Constanța din 2015, de când Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu, foștii baroni PSD ai Constanței, au părăsit funcțiile politice și administrative în urma dosarelor penale și a arestului preventiv prelungit.

Stroe a fost ministru al Transporturilor în timpul foștilor premieri Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. El a spus, la o săptămână după ce G4Media a publicat proiectele legilor securității care urmau să sporească puterile instituțiilor de forță, că serviciile de informații trebuie modernizate „după modelul statelor NATO – nu după modele arhaice”. Social-democratul a adăugat că „sunt doar propuneri venite de la instituții”.

Editor : Ana Petrescu