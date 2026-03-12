Live TV

Conducerea Parlamentului a anulat deplasările externe ale aleșilor săptămâna viitoare: prezență obligatorie la dezbaterea bugetului

Data actualizării: Data publicării:
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
Aleșilor li s-a cerut să nu plece din București

Senatorii și deputații nu vor mai pleca în deplasări externe săptămâna viitoare. Conducerea Parlamentului a decis anularea tuturor vizitelor pentru a se asigura că aleșii sunt prezenți la dezbaterile și votul final asupra bugetului de stat.

La Camera Deputaților a fost convocată o ședință de Birou Permanent, de la ora 16:15, pentru a anula deplasările externe prevăzute în perioada 16-22 martie, adică săptămâna în care legea bugetului de stat ajunge în Parlament pentru dezbateri și votul final.

Conducerea Camerei vrea astfel să se asigure că niciun parlamentar nu va lipsi de la lucrările din comisiile de specialitate, unde vor fi discutate și depuse amendamente la proiectul de buget, dar nici de la votul final din plen. Liderii coaliției de guvernare încearcă să evite orice risc legat de lipsa cvorumului.

„Să nu riscăm”, a declarat unul dintre participanții la Biroul Permanent, pentru Digi24.ro. 

Citește și: Guvernul intră în ședință pentru a adopta legea bugetului. Pe agendă se află și majorarea salariului minim de la 1 iulie

Aceeași măsură a fost luată și la Senat, unde conducerea instituției a decis, de asemenea, anularea tuturor deplasărilor externe ale senatorilor în perioada respectivă. În plus, parlamentarilor li s-a transmis informal să evite programarea altor deplasări și să rămână în București pe parcursul întregii săptămâni, pentru a putea participa la lucrările Parlamentului.

O dată adoptată de Guvern, legea bugetului de stat va fi trimisă Parlamentului, unde urmează să fie analizată mai întâi în comisiile de specialitate. Acolo, parlamentarii pot depune amendamente și deja social-democrații au anunțat că iau în calcul să modifice proiectul în Legislativ. Ulterior, legea va ajunge la votul final în plenul reunit, cel mai probabil miercuri. 

Citește și: DOCUMENT Guvernul a publicat bugetul pentru 2026: Pensiile rămân înghețate. Cum se împart banii statului între instituții

Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Citește mai multe
