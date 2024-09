Parlamentul a dat undă verde pentru donarea unui sistem de rachete Patriot către Ucraina

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, proiectul Guvernului privind donarea unui sistem de rachete sol-aer Patriot către terţi, transmite Agerpres. Măsura se aplică pentru Ucraina.

S-au înregistrat 245 de voturi „pentru”, 29 contra şi o abţinere.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea efectuării unui act de donaţie pentru un sistem de rachete sol-aer Patriot, în configuraţia convenită cu partenerul american.

De asemenea, potrivit actului normativ, „se abilitează Guvernul României să întreprindă demersurile necesare, pentru reconstituirea capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol, aferentă programului de înzestrare esenţial «Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)», prin atribuirea Guvernului Statelor Unite ale Americii a contractelor de stat tip Letter of Offer and Acceptance - (LOA) specifice Programului Foreign Military Sales - (FMS) pentru achiziţionarea a 1 (unu) sistem de rachete sol-aer Patriot configuraţia 3+, respectiv a echipamentelor majore, mijloacelor de transport, materialelor, pieselor, echipamentelor de mentenanţă, pachetului de suport logistic iniţial şi a serviciului de instruire, echipamentelor criptografice şi cu regim special”.

Totodată, Ministerul Apărării Naţionale este abilitat să asigure sumele necesare achitării taxelor şi comisioanelor aferente reconstituirii capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol.

Deputatul AUR Mircia Chelaru a declarat că legea reprezintă „unul dintre cele mai fierbinţi momente ale unei decizii politice majore, un cartof fierbinte”.

El a menţionat că sprijină efortul ucrainenilor în războiul pe care îl duc incontestabil şi din punct de vedere militar, material, economic şi moral.

„Nu este loc de niciun fel de speculaţie în acest sens, dar eu atrag atenţia că a venit un moment şi este momentul ca politica militară a României, cât şi cea externă să aibă acea verticalitate şi să se renunţe la obedienţa gratuită şi practicarea unei politici continue de râmă. (...) Este inadmisibil să produci donaţie din partea unei stat sărăcit, al cărui deficit bugetar este catastrofal şi să-ţi asumi mai departe refacerea capabilităţii operaţionale din resurse încă neidentificate”, a spus Chelaru, precizând că parlamentarii AUR votează împotriva proiectului.

Deputatul Anamaria Gavrilă a afirmat, la rândul său, că CSAT nu avea dreptul să doneze un sistem Patriot. „De ce vine acum în faţa Parlamentului să ceară să achiziţioneze ceva nou? Pentru că a fost ilegal, pentru că nu aveau dreptul. Acest sistem nu valorează un miliard de euro, valorează mult mai mult pentru că România este la graniţă cu războiul, iar valoarea trebuie estimată după daunele materiale şi umane pe care acest sistem le putea apăra timp de 10 ani”, a arătat aceasta.

Deputatul USR Nicu Fălcoi a precizat că „Guvernul dă o ordonanţă de urgenţă pentru donarea acestui sistem Patriot, nu aprobă Parlamentul donarea acestui sistem”.

„Noi vorbim acum despre achiziţia unui nou sistem Patriot, un sistem care să-l înlocuiască pe cel pe care noi îl donăm Ucrainei (...). Uitaţi-vă la statele din jurul nostru care sunt mai apropiate de războiul ăsta, toate au donat de-a lungul timpului nenumărate facilităţi militare tocmai în ideea de a ţine acest război cât mai departe de graniţele noastre. Dacă noi nu facem asta, Rusia nu se opreşte în Ucraina, dacă Ucraina este învinsă de Rusia s-ar putea să fim mult mai afectaţi decât de donarea unui sistem Patriot”, consideră Fălcoi.

Deputatul PSD Mihai Fifor a spus că, atunci când a semnat, în decembrie 2017, documentele de achiziţii ale sistemelor Patriot au fost "cârcotaşi" care spuneau că României nu îi trebuie aceste sisteme.

„România are nevoie ca de aer de apărare, România este membră a unei alianţe politico-militare - Alianţa NATO, România are obligaţii, are îndatoriri, România trebuie să arate că nu degeaba susţinem de ani de zile că suntem principalul furnizor de securitate la Marea Neagră, principalul furnizor de securitate regional. Nu facem altceva decât să ne alăturăm unui efort colectiv de a sprijini Ucraina”, a afirmat Fifor.

Potrivit lui Fifor, România nu este în situaţia în care să nu se poată apăra.

„România are sistemele necesare pentru apărare. Nu facem altceva decât, repet, să ne alăturăm unui efort de a susţine o ţară la nevoie”, a mai spus Fifor.

Camera Deputaţilor este for decizional.

