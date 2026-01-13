Live TV

sedinta de plen reunit la parlament
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului ar putea fi convocat săptămâna viitoare, potrivit informațiilor Digi24 pentru a vota conducerea Consiliului Național pentru Combatere a Discriminării (CNCD) și pentru Avocatul Poporului, fiinde deja mai multe discuții neoficiale în acest sens în coaliția de guvernare. Este posibil să ajungă în Legislativ și propunerile de la SRI și SIE.

Rămâne de văzut dacă analiza președintelui Nicușor Dan și negocierile vor fi încheiate până atunci.

Procedura parlamentară prevede o ședință a Brourilor permanente reunite ale celor două Camere, stabilirea unui calendar pentru audierea candidaților la funcțiile vizate.

După audierile din comisiile de specialitate, urmează votul decisiv din plenul reunit, care cel mai probabil va fi unul previzibil, Coaliția de guvernare având suficienți parlamentari pentru a întruni o majoritate.

Ce spune Kelemen Hunor despre variantele pentru șefia SRI

Între timp, Kelemen Hunor a făcut declarații despre trei dintre variantele vehiculate pentru conducerea Serviciului Român de Informații și anume Cătălin Predoiu, Mircea Brudean și Florin Vlădică.

Liderul UDMR l-a lăudat pe ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, dar a lansat critici voalate la adresa președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

„Pe Cătălin Predoiu îl știu de foarte, foarte mult timp. E un om extrem de bine pregătit în zona lui. A mai fost la Justiție, a mai fost la Interne, cunoscând și abilitățile lui de om politic. Este o variantă. Pe Florin Vlădică nu îl știu. Odată, ne-am întâlnit undeva, dar n-am cum să spun mai mult decât că mi s-a părut un om serios, cum și Abrudean e un om serios, dar nu știu dacă are pregătirea necesară și dacă duce. Nu știu dacă din punct de vedere intelectual duce sau nu, că totuși, aici vorbim despre instituție extrem de complicată și într-o perioadă și mai complicată”, a declarat președintele UDMR, într-un interviu acordat G4media.

Mai mulți reprezentanți ai PNL au spus că sunt deranjați de această apreciere făcută de Kelemen Hunor la adresa lui Mircea Brudean.

Pe 6 ianuarie a.c., la conferința de presă desfășurate după reuniunea Coaliției de Voință, Nicușor Dan a afirmat că are niște „oameni în cap” pentru conducerile SRI și SIE. Referitor la șefii parchetelor, șeful statului a precizat că există o procedură și că aceasta va fi lansată „zilele următoare”, adăugând că și în acest caz ar fi „firesc să existe o consultare între președinte și prim-ministru”.

Șefia SRI, susținută de PNL, propunerea la SIE făcută de PSD

Este de așteptat ca numirea pentru șefia SRI să fie susținută de PNL, iar propunerea SIE să vină dinspre PSD, potrivit informațiilor Digi24.

Astfel, pentru șefia Serviciului Român de Informații este vehiculat  numele lui Cătălin Predoiu, actualul ministru de Interne, prim-vicepreședinte al PNL. Tot susținut de PNL este și președintele Senatului Mircea Abrudean.

Câteva nume par favorite și pentru Serviciul de Informații Externe. Din partea PSD sunt vehiculate cel puțin trei nume - doi europarlamentari - Vasile Dîncu, cel care a fost și ministru al Apărării, și Claudiu Manda, cel care conduce PSD Dolj. De asemenea, președintele ASF, Alexandru Petrescu, este și el pe această listă. Favorit însă, au spus surse politice pentru Digi24, este în continuare Marius Lazurcă, diplomat de carieră.

Florin Lazăr-Vlădică este consilier de stat pe Departamentul Securităţii Naţionale - Directorul Oficiului Informaţiilor Integrate și este vehiculat pentru șefia SRI, însă nu ar avea sprijinul liberalilor.

Parlamentul trebuie să numească și o nouă conducere la CNCD, după ce Asztalos Csaba, care a fost președinte al Consiliului a fost numit judecător la Curtea Constituțională, într-un plen reunit din 24 iunie 2025, împreună cu Mihai Busuioc, care era șeful Curții de Conturi.

Avocatul Poporului este de 7 ani Renate Weber, votată în funcție într-un plen reunit din 26 iunie 2019, propusă de ALDE, în perioada coaliției ALDE cu PSD.

