Cei 464 de deputaţi şi senatori din actuala legislatură şi-au angajat peste 1.000 de persoane la birourile parlamentare - consilieri, experți, consultanți și șoferi. Lunar, pentru plata acestora, Parlamentul decontează peste 5 milioane de lei, potrivit calculelor Digi24.ro, adică echivalentul a peste 1 milion de euro. Recordul este de 11 angajați pentru un singur parlamentar.

Angajați de trei ori mai mulți decât parlamentarii

Digi24.ro a solicitat Senatului și Camerei Deputaților informații privind personalul angajat în birourile fiecărui parlamentar. Conform datelor obținute, cei 464 de aleși și-au angajat 1.188 de oameni - consilieri, experți, consultanți, șoferi. Este important de precizat că aceste cifre se referă exclusiv la angajații birourilor parlamentare și nu includ funcționarii din structurile administrative ale Legislativului.

Astfel, cei 330 de deputați au în total 765 de angajați, pentru care cheltuielile lunare se ridică la aproximativ 3,7 milioane de lei, conform statelor de plată furnizate pe luna mai.

La Senat, cei 134 de senatori au în subordine 423 de angajați, iar cheltuielile de personal raportate pentru luna iunie ajung la 1,5 milioane de lei.

În total, pentru angajații din birourile parlamentare, ambele camere ale Legislativului decontează lunar aproximativ 5,2 milioane de lei. În afară de cheltuielile de funcționare, adică bunuri și servicii, care sunt calculate separat.

Cine are cei mai mulți angajați

Camera Deputaților

Cele mai mari birouri parlamentare de la Camera Deputaților numără 8 angajați, în cazul deputaților Zisopol Dragoș Gabriel (minorități) și Szabo Ödön (UDMR).

Alții, au câte 6 angajați, cum ar fi cazul deputaților:

Biró Rozália-Ibolya (UDMR)

Crîstici Ognean (minorități)

Culeafă Mihai (PNL)

Firczak Iulius Marian (minorități)

Gheorghe Andrei Daniel (PNL)

Mihalcea Remus-Gabriel (PSD)

Neagu Petre-Emanoil (PSD)

Păun Nicolae (minorități)

Răducanu Sebastian (PSD)

Seres Dénes (UDMR)

Solomon Adrian (PSD)

Sunt și deputați care nu au declarat niciun angajat care să îi ajute cu treburile din legislativ, trei dintre aceștia fiind actuali miniștri în cabinetul Bolojan: Florin Manole (Ministerul Muncii), Diana Buzoianu (Ministerul Mediului) și Ciprian Șerban (Ministerul Transporturilor). Și liderul AUR, George Simion, figurează cu zero angajați.

11 angajați pentru 1 senator

Senat

Recordul angajaților în birourile parlamentare este înregistrat la Senat, în cazul senatorului Daniel Fenechiu (PNL), care are în subordine 11 oameni. Topul este completat de colegii săi Varga Glad Aurel (PNL), Monica Anisie (PNL), Humelnicu Marius (PSD) cu 10 angajați fiecare, urmați de Titus Corlățean (PSD) cu 9 angajați.

Spre deosebire de Camera Deputaților, la Senat nu există niciun ales care să nu aibă nici măcar un angajat pe statele de plată.

Cele mai mari cheltuieli

Senatorul Varga Glad Aurel a înregistrat și cele mai mari cheltuieli lunare - 29.585 de lei, în luna iunie, pentru cei 10 angajați ai săi. Este urmar de Daniel Fenechiu, cu 25.113 lei, și Titus Corlățean - 23.199 lei.

Câți bani au parlamentarii la dispoziție

Potrivit statutului deputaților și senatorilor, pentru a-și exercita mandatul, aleșii primesc lunar o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaților și Senatului pentru cheltuielile de organizare și funcționare a birourilor parlamentare.

„Cuantumul sumei este stabilit prin hotărârea birourilor permanente reunite ale celor două Camere, în funcție de resursele bugetare, dar nu mai puțin de o indemnizație și jumătate brută a deputatului, respectiv a senatorului.”

În prezent, bugetul pe care aceștia îl primesc ajunge la 35.500 de lei, după ce și-au majorat sumele forfetare, în 2023, cu 7.500 de lei.