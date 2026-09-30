Parlamentul dă astăzi votul decisiv pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan. Mesajul premierului desemnat

Astăzi, începând cu ora 13:00, va avea loc votul decisiv dat de parlamentari pentru Guvernul propus de Siegfried Mureșan și susținut de PNL, USR și UDMR. Rămâne de văzut dacă există o majoritate, în condițiile în care nici PSD, dar nici AUR, nu vor vota Guvernul propus de Mureșan. În același timp, ultimul mesaj al președintelui Nicușor Dan, șeful statului le-a cerut partidelor politice să pună capăt crizei politice, însă a subliniat că nu ia în calcul declanșarea alegerilor anticipate.

Mureșan: „Voi merge în Parlament”

ACTUALIZARE 08:30 Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat miercuri dimineață că va merge în parlament pentru a-și susține guvernul propus, chiar dacă Sorin Grindeanu i-a cerut în repetate rânduri să-și depună mandatul

„Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, mi-a cerut în repetate rânduri să întorc spatele Parlamentului, depunându-mi mandatul de prim-ministru desemnat. Instituția Parlamentului trebuie respectată, nu marginalizată. Astăzi voi merge în Parlamentul României pentru a prezenta viziunea noastră”, a scris Siegfried Mureșan miercuri, pe Facebook.

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Știrea inițială

„E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național”, a transmis Nicușor Dan, cu o zi în urmă.

Însă tot președintele a subliniat că nu ia în calcul declanșarea alegerilor anticipate.

Însă, dacă Guvernul Mureșan nu trece de votul parlamentarilor, condițiile impuse de Constituție pentru dizolvarea Parlamentului sunt împlinite, iar președintele capătă dreptul (nu obligația) să facă acest lucru.

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Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a deveni prim-ministru, însă, în calculele de dinaintea ședinței Parlamentului de miercuri, acesta se baza pe „aproximativ 200”.

Și PSD, dar și AUR, au anunțat că nu vor vota pentru învestirea Guvernului Mureșan.

Lista miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan este următoarea:

Mircea Abrudean, ministrul Afacerilor Interne și vicepremier;

Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene;

Raluca Turcan, ministrul Muncii;

Oana Gheorghiu, ministrul Sănătății;

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe;

Andrea Chiș, ministrul Justiției;

Ötvös Koppány Bulcsú, ministrul Culturii;

Mihai Dimian, ministrul Educației;

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării;

Diana Buzoianu, ministrul Mediului;

Tanczos Barna, ministrul Agriculturii și vicepremier;

Radu Miruță, ministrul Apărării și vicepremier;

Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor;

Sebastian Burduja, propus la Energie;

Irineu Darău, propus la Economie;

Editor : M.G.