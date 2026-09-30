Live TV

Parlamentul dă astăzi votul decisiv pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan. Mesajul premierului desemnat

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_SOSIRE_SIEGFRIED_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Mureșan / Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Mureșan: „Voi merge în Parlament”

Astăzi, începând cu ora 13:00, va avea loc votul decisiv dat de parlamentari pentru Guvernul propus de Siegfried Mureșan și susținut de PNL, USR și UDMR. Rămâne de văzut dacă există o majoritate, în condițiile în care nici PSD, dar nici AUR, nu vor vota Guvernul propus de Mureșan. În același timp, ultimul mesaj al președintelui Nicușor Dan, șeful statului le-a cerut partidelor politice să pună capăt crizei politice, însă a subliniat că nu ia în calcul declanșarea alegerilor anticipate.

Mureșan: „Voi merge în Parlament”

ACTUALIZARE 08:30 Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat miercuri dimineață că va merge în parlament pentru a-și susține guvernul propus, chiar dacă Sorin Grindeanu i-a cerut în repetate rânduri să-și depună mandatul

„Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, mi-a cerut în repetate rânduri să întorc spatele Parlamentului, depunându-mi mandatul de prim-ministru desemnat. Instituția Parlamentului trebuie respectată, nu marginalizată. Astăzi voi merge în Parlamentul României pentru a prezenta viziunea noastră”, a scris Siegfried Mureșan miercuri, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Știrea inițială

„E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național”, a transmis Nicușor Dan, cu o zi în urmă.

Însă tot președintele a subliniat că nu ia în calcul declanșarea alegerilor anticipate.

Însă, dacă Guvernul Mureșan nu trece de votul parlamentarilor, condițiile impuse de Constituție pentru dizolvarea Parlamentului sunt împlinite, iar președintele capătă dreptul (nu obligația) să facă acest lucru.

CITEȘTE ȘI: Ce urmează dacă pică Guvernul Mureșan. Scenariul UDMR: Nicușor Dan va face încă două nominalizări 

Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a deveni prim-ministru, însă, în calculele de dinaintea ședinței Parlamentului de miercuri, acesta se baza pe „aproximativ 200”.

Și PSD, dar și AUR, au anunțat că nu vor vota pentru învestirea Guvernului Mureșan.

Lista miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan este următoarea:

  • Mircea Abrudean, ministrul Afacerilor Interne și vicepremier;
  • Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene;
  • Raluca Turcan, ministrul Muncii;
  • Oana Gheorghiu, ministrul Sănătății;
  • Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe;
  • Andrea Chiș, ministrul Justiției;
  • Ötvös Koppány Bulcsú, ministrul Culturii;
  • Mihai Dimian, ministrul Educației;
  • Cseke Attila, ministrul Dezvoltării;
  • Diana Buzoianu, ministrul Mediului;
  • Tanczos Barna, ministrul Agriculturii și vicepremier;
  • Radu Miruță, ministrul Apărării și vicepremier;
  • Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor; 
  • Sebastian Burduja, propus la Energie;
  • Irineu Darău, propus la Economie; 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
calin georgescu
2
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
Sorin Grindeanu
3
Grindeanu, după anunțul lui Simion privind absența AUR din comisii și plen: Încă o dovadă...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
4
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni
5
Ce se va întâmpla cu cei doi soldați nord-coreeni care au fost capturați în Ucraina și...
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
Digi Sport
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-09-29 212059
Siegfried Mureșan, mesaj către români înaintea votului de miercuri pentru învestirea Guvernului: Vom vedea dacă reușim să depășim criza
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mureşan, răspunsuri pentru Nicuşor Dan: Dacă desemnările ar fi fost la timp şi ar fi eşuat, alegerile anticipate deja ar fi avut loc
placa cu denumirea curtea de apel bucuresti
CAB a respins cererea Asociației Italienilor de suspendare a decretului prezidențial privind desemnarea lui Siegfried Mureșan
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: „E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid”
Constantin Toma FOTO Captura Video
Constantin Toma (PSD): „Siegfried Mureşan este un tip valabil. PSD ar trebui să voteze”
Recomandările redacţiei
drona militara Shahed in aer
Dronă detectată în apropierea graniţei cu România. Două aeronave...
o femeie cu um bagaj si un avion in fundal
Vacanțele cu avionul ar putea să devină „o tristă amintire” pentru...
sistem Patriot / dronă Geran cu motor cu reacție / Volodimir Zelenski și Donald Trump
De ce interceptoarele Patriot ale lui Trump nu sunt o soluție...
conducte de gaze inquam octav ganea
UE se aşteaptă la preţuri „foarte ridicate” la petrol şi gaze în...
Ultimele știri
CGMB discută noi reglementări pentru trotinetele electrice și pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în centrul Capitalei
Șeful Pentagonului va reduce numărul generalilor și amiralilor în încercarea de a reorganiza eșaloanele superioare ale Armatei
Trump anunţă că liderii din industria tehnologică au semnat un acord privind inteligenţa artificială
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii își transformă total viața când Mercur intră în Scorpion. Schimbare majoră din 30 septembrie 2026
Cancan
În ce țară plănuia Vlad Bălțățeanu să ajungă, de fapt. NU avea de gând să se predea în Elveția
Fanatik.ro
Gică Hagi a găsit vinovatul! Nici nu i-a vorbit după rușinea cu Bosnia
editiadedimineata.ro
OpenAI amână lansarea noului său model AI din cauza unor îngrijorări legate de siguranță
Fanatik.ro
Dinamo pregătește un nou transfer! „Câinii” au început discuțiile pentru internaționalul român
Adevărul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E...
Playtech
Salariul uriaş pe care îl are Laura Codruța Kovesi la Parchetul European. Românca a recunoscut câţi bani...
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce scrie presa internațională, după ce doi jucători au primit INTERZIS la retragerea lui Leo Messi
Pro FM
Dua Lipa, departe de marile scene, la o nuntă albaneză în familie. Dansul făcut alături de tatăl ei a atras...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Directorul Belding din "Salvați de clopoțel" a murit la 75 de ani: "Era un om minunat"
Adevarul
O fabrică de bere din Germania își închide porțile după aproape 400 de ani. Zeci de angajați rămân fără loc...
Newsweek
4.800 de dosare de pensii pe masa CCR. Primul termen de judecată, în octombrie. Ce au contestat pensionarii?
Digi FM
Demi Moore, despre cele mai importante lecții învățate de la cele trei fiice ale ei: “Sunt cei mai mari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Premieră mondială după 100 de ani. A fost descoperită o nouă specie de pisică sălbatică. Cum arată Leopardus...
Film Now
Cum a aflat Sylvester Stallone că fiul lui a murit la 36 de ani. Telefonul pe care nu-l va uita niciodată...
UTV
Victor Slav a publicat imagini rare cu fiica sa. Sofia a împlinit 10 ani