Parlamentul decide marți dacă Guvernul Luca Niculescu va fi învestit. Calendarul audierilor miniștrilor și când are loc votul

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis, în şedinţa de joi seară, că audierile candidaţilor propuşi în Guvernul Luca Niculescu vor avea loc luni şi marţi, iar marţi, la ora 14.00, va avea loc şedinta comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de înceredere.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au luat act, în şedinţa de joi seară, de depunerea Listei miniştrilor şi a Programului de guvernare.

De asemenea, a fost stabilit calendarul audierii candidaţilor propuşi pentru funcţiile de ministru. Programul audierilor defalcat pe comisii și ore poate fi consultat aici.

Audierile încep luni, la ora 12.00, primul programat fiind Florin Barbu, propus de PSD pentru Ministerul Agriculturii.

Luni, audierile se vor derula pâmnă la ora 20.00, fiind programaţi 11 dintre membrii Cabinetului. Restul candidaţilor propuşi vor fi audiaţi marţi, începând cu ora 09.00.

Marţi, audierile încep cu Radu Marinescu (PSD), propus la Ministerul Justiţiei, şi se încheie cu Alexandru Rogobete (PSD), propus la Sănătate.

Sedinţa comună a Camerei Dedputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de încredere va avea loc marti, 20 octombrie, de la ora 14.00.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au aprobat şi timpii alocaţi pentru dezbateri.

Candidatului desemnat pentru funcţia de prim-ministru i se rezervă 30 de minute, pe care le utilizează la începutul şi la sfârşitul dezbaterilor.

Grupurilor parlamentare din Cameră şi Senat li se alocă timpul maxim corespunzător numărului membrilor lor, luându-se în calcul câte 5 secunde pentru fiecare parlamentar, la care se adăugă deputaţii şi senatorii neafiliaţi.

Astfel, PSD are alocate cele mai multe minute – 11, fiind urmat de AUR, PNL, USR, UDMR şi restul grupurilor.

Guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru învestire.

În cazul în care guvernul nu trece de votul Parlamentului, preşedintele Nicuşor Dan nu excude dizolvarea Parlamentului şi declanşarea de alegeri anticipate.

Editor : B.E.