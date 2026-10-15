Live TV

Parlamentul decide marți dacă Guvernul Luca Niculescu va fi învestit. Calendarul audierilor miniștrilor și când are loc votul

Data actualizării: Data publicării:
Ședință de plen a Parlamentului României.
Plenul Camerei Deputaților. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis, în şedinţa de joi seară, că audierile candidaţilor propuşi în Guvernul Luca Niculescu vor avea loc luni şi marţi, iar marţi, la ora 14.00, va avea loc şedinta comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de înceredere.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au luat act, în şedinţa de joi seară, de depunerea Listei miniştrilor şi a Programului de guvernare.

De asemenea, a fost stabilit calendarul audierii candidaţilor propuşi pentru funcţiile de ministru. Programul audierilor defalcat pe comisii și ore poate fi consultat aici.

Audierile încep luni, la ora 12.00, primul programat fiind Florin Barbu, propus de PSD pentru Ministerul Agriculturii.

Luni, audierile se vor derula pâmnă la ora 20.00, fiind programaţi 11 dintre membrii Cabinetului. Restul candidaţilor propuşi vor fi audiaţi marţi, începând cu ora 09.00.

Marţi, audierile încep cu Radu Marinescu (PSD), propus la Ministerul Justiţiei, şi se încheie cu Alexandru Rogobete (PSD), propus la Sănătate.

Sedinţa comună a Camerei Dedputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de încredere va avea loc marti, 20 octombrie, de la ora 14.00.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au aprobat şi timpii alocaţi pentru dezbateri.

Candidatului desemnat pentru funcţia de prim-ministru i se rezervă 30 de minute, pe care le utilizează la începutul şi la sfârşitul dezbaterilor.

Grupurilor parlamentare din Cameră şi Senat li se alocă timpul maxim corespunzător numărului membrilor lor, luându-se în calcul câte 5 secunde pentru fiecare parlamentar, la care se adăugă deputaţii şi senatorii neafiliaţi.

Astfel, PSD are alocate cele mai multe minute – 11, fiind urmat de AUR, PNL, USR, UDMR şi restul grupurilor.

Guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru învestire.

În cazul în care guvernul nu trece de votul Parlamentului, preşedintele Nicuşor Dan nu excude dizolvarea Parlamentului şi declanşarea de alegeri anticipate.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
2
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
Vladimir Putin
3
Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au...
sorin grindeanu kimberly guilfoyle
4
Reacția lui Grindeanu, după demisia ambasadoarei SUA Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
MM Stoica a făcut accident: ”Mașina e daună totală”
Digi Sport
MM Stoica a făcut accident: ”Mașina e daună totală”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mama tine de mana un bebelus
Guvernul Niculescu vrea să scutească mamele de plata CASS; indemnizația de creștere a copilului, plătită și după revenirea la muncă
998581_998581_cladirea-guvernului
Reforma administrativă a Guvernului Niculescu: Audit la instituții, personal redimensionat, servicii comune între primării
grafic urcare bancnote lei
Cum vrea Cabinetul Luca Niculescu să reducă deficitul bugetar: măsuri prin care ar pune cheltuielile statului sub control
sorin
Cine e Sorin Ionescu, propunerea PSD pentru funcţia de ministru delegat pentru învăţământul preuniversitar
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Programul de guvernare al Guvernului Luca Niculescu: pensii indexate, taxe schimbate și investiții de miliarde. DOCUMENT
Recomandările redacţiei
luca niculescu inquam george calin
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la...
sala guvernul romaniei inquam octav ganea
Guvern nou, restanțe vechi. Spitalele riscă să rămână fără bani, iar...
Piranha 5
Programul de guvernare: Apare Autoritatea Națională pentru Industria...
luca niculescu inquam malina norocea
Luca Niculescu, despre noi taxe și banii pentru magistrați: Probleme...
Ultimele știri
Bruxellesul elimină termenul „cât mai curând posibil” din documentul privind aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE
Armele și informațiile pe care numai americanii le pot oferi Ucrainei
UE vrea să limiteze importurile din China. Industria chimică și cea a utilajelor, vizate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii atrag succesul și oportunitățile pe 15 octombrie 2026. Ziua în care pot face un pas important spre...
Cancan
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Fanatik.ro
Andrei Vochin se înclină în fața lui Cicâldău: „Chiar dacă Assad a marcat pentru Craiova”
editiadedimineata.ro
Un jurnalist japonez riscă până la 20 de ani de închisoare pentru presupus spionaj în Rusia
Fanatik.ro
Mihai Stoica, implicat într-un accident serios în București! SUV-ul său a fost distrus total. Prima reacție...
Adevărul
„Cariera mea se încheie”. Decizia luată de Andreia Bodea, directoarea unui colegiu de elită din București...
Digieconomic
Statul nu are bani pentru programul „Viața la țară”.
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Erling Haaland pleacă de la Manchester City, iar agenții au început discuțiile cu singurul club la care vrea...
Pro FM
Paul McCartney susține că își amintește momentul în care s-a născut, în urmă cu 84 de ani: „Țin minte un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Hilary Swank, însărcinată la 52 de ani! Actrița din „Million Dollar Baby” va deveni mamă pentru a treia oară
Adevarul
A fost arestat redactorul-șef al publicației independente ruse Novaia Gazeta. Jurnalistul, ridicat după o...
Newsweek
Viitorul ministru al muncii, anunț despre sumele cu care cresc pensiile. Vom avea cu 14 miliarde în plus
Digi FM
Adoarme în cadă, pe toaletă și în timpul întâlnirilor. Coșmarul trăit de o tânără de 23 de ani, diagnosticată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Descoperire importantă a cercetătorilor. Cum își recunosc pisicile identitatea prin „cartea de vizită” chimică
Film Now
Judi Dench, declarație neașteptată la 91 de ani: "Vreau să mor în cabina mea, după un spectacol". Actrița își...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro