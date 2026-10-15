Parlamentul European pregătește o rezoluție privind atacurile Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră

Parlamentul European va dezbate și va adopta săptămâna viitoare, în plenul de la Strasbourg, o rezoluție privind atacurile Rusiei asupra mai multor nave comerciale din Marea Neagră. Inițiativa îi aparține eurodeputatului USR Dan Barna, potrivit unui comunicat transmis de biroul său.

Rezoluția beneficiază de susținerea largă a grupurilor proeuropene și vizează condamnarea fermă a acțiunilor ilegale ale Federației Ruse în apropierea apelor teritoriale ale României și Bulgariei, mai spune comunicatul.

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Atacurile rusești pun în pericol viețile marinarilor și siguranța navigației comerciale, determină creșterea costurilor de transport și amenință securitatea alimentară la nivel european și global.

Consecințele ar putea fi resimțite în special în Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia, regiuni dependente de exporturile de cereale din zona Mării Negre, potrivit documentului citat.

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Editor : Ana Petrescu