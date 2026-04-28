Parlamentul European votează, astăzi, ridicarea imunității Dianei Șoșoacă: pentru ce ar putea fi anchetată în România

Diana Șoșoacă urmează să afle dacă rămâne fără imunitatea de europarlamentar. Legislativul european va decide, printr-un vot în plen, dacă președinta S.O.S va putea fi anchetată în România, așa cum a cerut Parchetul General. Aceasta este acuzată de 11 infracțiuni, inclusiv de propagandă legionară.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat de luni seară că votul pentru ridicarea imunității mai multor europarlamentari, inclusiv Diana Șoșoacă, va avea loc marți, în jurul orei 13:00, ora României.

Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a avizat deja solicitarea în unanimitate, cu 17 voturi „pentru” și niciun vot împotrivă. A existat totuși și o abținere.

Ridicarea imunității imunității parlamentare a fost solicitată de Parchetul General din România, care a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale împotriva Dianei Șoșoacă la finalul anului trecut, fiind acuzată de 11 infracțiuni, inclusiv propagandă legionară, promovarea cultului criminalilor de război și negarea Holocaustului.

În cazul în care plenul va decide ridicarea imunității, Diana Șoșoacă va putea fi anchetată în România.

