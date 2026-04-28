Live TV

Parlamentul European votează, astăzi, ridicarea imunității Dianei Șoșoacă: pentru ce ar putea fi anchetată în România

Data publicării:
Diana Șoșoacă urmează să afle dacă rămâne fără imunitatea de europarlamentar. Legislativul european va decide, printr-un vot în plen, dacă președinta S.O.S va putea fi anchetată în România, așa cum a cerut Parchetul General. Aceasta este acuzată de 11 infracțiuni, inclusiv de propagandă legionară.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat de luni seară că votul pentru ridicarea imunității mai multor europarlamentari, inclusiv Diana Șoșoacă, va avea loc marți, în jurul orei 13:00, ora României.

Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a avizat deja solicitarea în unanimitate, cu 17 voturi „pentru” și niciun vot împotrivă. A existat totuși și o abținere. 

Ridicarea imunității imunității parlamentare a fost solicitată de Parchetul General din România, care a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale împotriva Dianei Șoșoacă la finalul anului trecut, fiind acuzată de 11 infracțiuni, inclusiv propagandă legionară, promovarea cultului criminalilor de război și negarea Holocaustului.

În cazul în care plenul va decide ridicarea imunității, Diana Șoșoacă va putea fi anchetată în România.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Digi Sport
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Cum verifici dacă un site este periculos: DNSC lansează o platformă de tip Blacklist și simplifică raportarea incidentelor
Elanul revine în pădurile României după 200 de ani de absență. Primele 4 animale au fost eliberate în Parcul Natural Vânători Neamț
Vremea se schimbă radical: se răcește în toată ţara. ANM anunță ploi, ninsori și vânt puternic. Cum va fi în București
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat a mers la medic 24 de ori într-un an înainte de a fi diagnosticat cu cancer. Ce s-a întâmplat la...
Cancan
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Fanatik.ro
Șalupa lui Nicolae Ceaușescu, scoasă din patrimoniul MApN printr-un document clasificat de Marcel Ciolacu, în...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Suma reală pe care a investit-o, de fapt, Dan Șucu la Rapid! Dezvăluire șoc
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție dură după anunțul moțiunii de cenzură: „AUR egal PSD. Lupta antisistem nu a existat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj...
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Newsweek
Pensiile nu vor mai ajunge pentru un trai decent. Românii, îndemnați să pună bani la ciorap. Avertisment dur
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
„Cel mai norocos tip”. Ant Anstead, cinci ani de relație cu „frumoasa” lui doamnă Renee Zellweger: „Te...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale