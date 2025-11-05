Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat la Digi24 că „Parlamentul poate funcționa și cu mai puțini aleși”, susținând o reducere a numărului de parlamentari cu cel puțin 10%. Liberalul a precizat însă că „degeaba vrea PNL să reducă la 300 de parlamentari, dacă nu există o majoritate puternică pentru o astfel de decizie”. Abrudean a vorbit și despre reforma administrației locale, amânată de luni de zile, despre care spune că se va găsi o formulă foarte curând, dar a avertizat și că „dacă nu luăm decizii, nu mai are nimeni încredere în instituțiile statului”.

„Orice decizie de reducere a numărului de parlamentari este echitabilă și înseamnă ceva. Într-adevăr, avem referendumul din 2009 cu 300 de parlamentari, care în acest moment nu poate fi pus în aplicare, pentru că era vorba și de un parlament unicameral. Astăzi suntem parlament bicameral, cu 465 de parlamentari. O reducere de 10% ar însemna totuși ceva, o reducere, un principiu important, și cred că Parlamentul ar putea să funcționeze fără probleme, cu cel puțin 10% în minus dintre parlamentari, lucru care sigur că s-ar aplica de la viitoarele alegeri”, a explicat Abrudean.

Poate să funcționeze și cu 300, dar așezat pe cadrul constituțional actual, evident că numărul sau procentul poate să crească. Până la urmă este o decizie politică.

„În ultima perioadă am avut și avem în continuare acest proiect de lege depus de colegii de la USR, care a trecut într-adevăr tacit de Senat, care are niște vulnerabilități din punct de vedere juridic. Noi susținem o reducere a numărului de parlamentari cât mai consistentă, din punctul meu de vedere. Important este să se ajungă la un acord, pentru că e vorba de o decizie a coaliției”, a continuat președintele Senatului.

Degeaba vrea PNL să reducă la 300 de parlamentari. Până la urmă e nevoie de o majoritate puternică ca să se ia această decizie. Poate funcționa cu siguranță și cu mai puțini parlamentari.

În privința proiectului privind reducerea cu 10% a posturilor din administrația locală, Abrudean a recunoscut că „sunt într-adevăr luni de zile de când este amânat”, dar susține că discuțiile sunt aproape finalizate.

„Înțeleg că totuși se ajunge la o formulă foarte curând. S-a discutat inclusiv ieri acest subiect. Așteptăm, de asemenea, decizia oficială comunicată formal de către coaliție”, a spus el.

„E un subiect complicat, nu doar din perspectiva faptului că vorbim de partidele din coaliție care conduc mare parte din cele 3.000 și ceva de unități administrativ-teritoriale și nu e simplu, dar și din perspectiva modului în care se face această reformă. Până la urmă avem propunerea inițială a premierului cu 10% din posturile ocupate să fie reduse. Avem propunerea venită din partea UDMR, cred, sau a PSD, cu reducerea procentului de cheltuială cu salariile. Poate să se ajungă și la un mix”, a avertizat Abrudean.

Important este să se ia o dată decizia și să se implementeze, pentru că dacă iarăși vorbim despre un subiect și nu luăm o decizie și nu o punem în aplicare, nu mai are nimeni încredere în instituțiile statului și asta este foarte grav.

„Venim de la mesajul pe care toate partidele l-am înțeles, sau cel puțin am declarat că l-am înțeles, de la ultimele alegeri. Păi, dacă le-am înțeles mesajele, haideți să și facem ceea ce ne-am propus și să nu vorbim doar și să nu luăm decizii”, a încheiat președintele Senatului.

