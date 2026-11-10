Parlamentul se reuneşte azi în şedinţă comună pentru desemnarea noilor membri ai CA la SRTV şi SRR

Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc marţi, începând cu ora 12:00, în şedinţă de plen comun pentru a desemna noi membri ai Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, precum şi un consilier de conturi care să exercite atribuţiile de preşedinte al Curţii de Conturi.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis săptămâna trecută declanşarea procedurilor pentru desemnarea unor membri ai Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.

Audierea candidaţilor pentru aceste funcţii propuşi de partidele parlamentare urmează să aibă loc marţi, începând cu ora 9:30, în Comisiile pentru cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, informează Agerpres.

Interimatele directorilor SRTV, Sorina Matei, şi SRR, Răzvan Dincă, expiră în această săptămână.

Sorina Matei va fi susţinută de AUR pentru a rămâne preşedinte-director general la Societatea Română de Televiziune, iar Răzvan Dincă va fi susţinut de PSD pentru a rămâne preşedinte-director general la Societatea Română de Radiodifuziune.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat luni că pentru numirea, în plenul Parlamentului, unor membri în Consiliile de Administraţie ale SRTV şi SRR a existat „o înţelegere între partide”.

Întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă prin votul pentru membrii SRR şi SRTV va fi testată o anumită majoritate în Parlament, Peiu a spus: „Este o înţelegere între partide”.

Potrivit senatoarei Cristina Dumitrescu, propunerile AUR pentru SRTV sunt: Sorina Matei şi Cora Muntean (titulari) şi Titi Dincă şi Rafael Udrişte (supleanţi), iar la SRR - Maria Ţoghină şi Sorin Bejan (titulari) şi Cristian Curte şi Maria Ribana Pătraşcu-Cornaciu (supleanţi).

Editor : B.P.