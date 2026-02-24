Live TV

Parlamentul se reunește în plen pentru alegerea noului Avocat al Poporului. Vor fi numiri și la CNCD şi Curtea de Conturi

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_ASUMARE_PARLAMENT_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Plenul reunit al Parlamentului Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului se reuneşte pe 10 martie, de la ora 13:00, pentru a vota un nou Avocat al Poporului, mai mulţi membri din conducerea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi un consilier la Curtea de Conturi.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au declanșat marți procedurile pentru numirea unui nou șef al Avocatului Poporului, a unor noi membri în conducerea CNCD și a unui consilier de conturi la Curtea de Conturi.

Mandatul de cinci ani al actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, a expirat de peste un an.

În cazul CNCD, 6 mandate din cele 11 ale Colegiului Director expiră și trebuie aleși alți membri. Depunerea candidaturilor pentru aceste funcții se va face până pe 27 februarie, ora 12:00, iar noii membri ai Colegiului Director vor fi aleși în ședința de plen comun de pe data de 10 martie.

Tot în ședința din 10 martie va fi ales un nou Avocat al Poporului. Mandatul de 5 ani al actualei șefe a acestei instituții, Renate Weber, a expirat din iunie 2024. Până pe 6 martie, grupurile parlamentare vor putea depune propuneri nominale pentru această funcție, apoi Comisiile juridice vor audia candidații și vor întocmi raport comun până pe 9 martie.

La Curtea de Conturi este vacant un post de consilier de conturi după plecarea lui Mihai Busuioc. Pentru acest post urmează să se depună candidaturi până pe 6 martie la Comisiile de buget ale Parlamentului. Comisiile vor audia candidații și vor întocmi raport până pe 9 martie și pe 10 martie, în plenul comun, se va decide prin vot cine ocupă acest post. 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
medvedev
4
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PARLAMENT - NUMIRE PRESEDINTE ANCOM - 9 MAI 2023
ANCOM, cronica unei reforme eșuate: cheltuie mai mult decât produce în 2026. Sute de angajați vizați de tăieri au câștigat în instanță
Diana Buzoianu.
Diana Buzoianu nu va participa azi la Ora Guvernului de la Camera Deputaților. Care era tema dezbaterii dorite de PSD
Parlamentul României
Ucraina, patru ani de război. Parlamentul României va fi iluminat marți în culorile drapelului ucrainean
Screenshot
Încăierare în Parlament. Doi senatori s-au îmbrâncit: „S-a ridicat să-mi smulgă telefonul și m-a prins de cap”
preot-calistrat-chifan
Preotul Calistrat a fost amendat de CNCD pentru că a numit două femei „Vagaboande” și „Femei isterice”. „Dojana duhovnicească”
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Ședință de Guvern cu polițiștii în stradă pentru tăierile din...
Folder, judge's hammer on table
Când va fi promulgată legea pentru pensiile magistraților. Anunț de...
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj la Coaliția de Voință: România va continua să...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sindicatul angajaților din Guvern critică reforma administrației...
Ultimele știri
Rusia exportă mai mult petrol decât înainte de invazia în Ucraina. Cine cumpără aproape tot țițeiul rusesc
Referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Vlad Gheorghe: „Ar dispărea baronii locali care ameninţă cu tupeu fantastic”
La patru ani de război, Ucraina își consolidează apărarea: plan în trei direcții anunțat de ministrul Mihailo Fedorov
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
Fanatik.ro
Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat principala favorită la titlu în SuperLiga: ”Câștigă campionatul la pas! Singurul...
Adevărul
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...