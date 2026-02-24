Parlamentul se reunește în plen pentru alegerea noului Avocat al Poporului. Vor fi numiri și la CNCD şi Curtea de Conturi

Plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului se reuneşte pe 10 martie, de la ora 13:00, pentru a vota un nou Avocat al Poporului, mai mulţi membri din conducerea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi un consilier la Curtea de Conturi.



Birourile permanente reunite ale Parlamentului au declanșat marți procedurile pentru numirea unui nou șef al Avocatului Poporului, a unor noi membri în conducerea CNCD și a unui consilier de conturi la Curtea de Conturi.

Mandatul de cinci ani al actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, a expirat de peste un an.

În cazul CNCD, 6 mandate din cele 11 ale Colegiului Director expiră și trebuie aleși alți membri. Depunerea candidaturilor pentru aceste funcții se va face până pe 27 februarie, ora 12:00, iar noii membri ai Colegiului Director vor fi aleși în ședința de plen comun de pe data de 10 martie.



Tot în ședința din 10 martie va fi ales un nou Avocat al Poporului. Mandatul de 5 ani al actualei șefe a acestei instituții, Renate Weber, a expirat din iunie 2024. Până pe 6 martie, grupurile parlamentare vor putea depune propuneri nominale pentru această funcție, apoi Comisiile juridice vor audia candidații și vor întocmi raport comun până pe 9 martie.



La Curtea de Conturi este vacant un post de consilier de conturi după plecarea lui Mihai Busuioc. Pentru acest post urmează să se depună candidaturi până pe 6 martie la Comisiile de buget ale Parlamentului. Comisiile vor audia candidații și vor întocmi raport până pe 9 martie și pe 10 martie, în plenul comun, se va decide prin vot cine ocupă acest post.

