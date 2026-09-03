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Parlamentul trebuie să numească noi membri în CA ale TVR și Radio România. CCR a publicat motivarea deciziilor de neconstituționalitate

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intrarea in sala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin
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CCR a publicat, joi, motivarea deciziilor privind neconstituţionalitatea Hotărârilor Parlamentului cu privire la desemnarea membrilor CA ai SRTV (Televiziunea Română, TVR) şi SRR (Radio România), în care arată că deciziile Parlamentului sunt neconstituţionale în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, fiind încălcate dispoziţiile din Constituţie care prevăd că respectarea legilor este obligatorie, precum şi cele referitoare la principiul statului de drept.

CCR precizează că actele de numire efectuate de Parlament îşi încetează efectele juridice la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, urmând ca Parlamentul să facă o nouă numire, dintre persoanele care vor alcătui noua componenţă a Consiliilor de administraţie ale SRTV şi SRR, scrie News.ro.

CCR arată în motivarea deciziilor privind alegerea Consiliului de Administraţie al SRTV şi SRR că, la data de 18 noiembrie 2025, data adoptării hotărârii deduse controlului de constituţionalitate, din totalul de 463 de deputaţi şi senatori, repartizarea parlamentarilor pe grupuri parlamentare era următoarea:

  • grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat din Camera Deputaţilor şi Senat - 129 de membri (reprezentând 27,8% din totalul parlamentarilor),
  • grupurile parlamentare ale Alianţei pentru Unirea Românilor din Camera Deputaţilor şi Senat - 90 de membri (reprezentând 19,4% din totalul parlamentarilor),
  • grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor şi Senat - 73 de membri (reprezentând 15,7% din totalul parlamentarilor),
  • grupurile parlamentare ale Uniunii Salvaţi România din Camera Deputaţilor şi Senat - 59 de membri (reprezentând 12,7% din totalul parlamentarilor),
  • grupurile parlamentare ale Uniunii Democrate Maghiare din România din Camera Deputaţilor şi Senat - 32 de membri (reprezentând 6,9% din totalul parlamentarilor),
  • grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale din Camera Deputaţilor - 17 membri (reprezentând 3,6% din totalul parlamentarilor),
  • grupul parlamentar al Partidului S.O.S. România din Camera Deputaţilor - 15 membri (reprezentând 3,2% din totalul parlamentarilor),
  • grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri din Camera Deputaţilor - 14 membri (reprezentând 3,02% din totalul parlamentarilor),
  • grupul parlamentar PACE - Întâi România din Senat - 12 membri (reprezentând 2,5% din totalul parlamentarilor) ş
  • 22 de parlamentari neafiliaţi niciunui grup parlamentar (reprezentând 4,7% din totalul parlamentarilor).

„Faţă de aceste date, ce reflectă, la data adoptării Hotărârii Parlamentului României nr.46/2025, ponderea în Parlament a grupurilor parlamentare ale partidelor politice care au obţinut mandate în alegeri, ţinând cont şi de componenţa nominală a Consiliului de administraţie al SRR votată de Parlament, Curtea constată că hotărârea criticată nu respectă criteriul imperativ al ponderii în Parlament stabilit de Legea nr.41/1994, întrucât, pe de o parte, grupuri parlamentare cu pondere de peste 10% din totalul parlamentarilor au primit acelaşi număr de locuri în Consiliul de administraţie al SRR ca şi un grup parlamentar cu pondere de sub 10% din totalul parlamentarilor, iar, pe de altă parte, grupuri parlamentare cu o pondere de sub 10% din totalul parlamentarilor nu sunt reprezentate în Consiliul de administraţie al SRR şi SRTV”, precizează motivarea.

Or, o pondere semnificativ diferită a grupurilor parlamentare - în prezenta cauză fiind vorba despre ponderi de aproximativ două ori sau chiar de trei ori mai mari unele faţă de altele - ar fi trebuit să determine alocarea unui număr de locuri adecvat, diferit, în cadrul Consiliului de administraţie al SRR, stabilit în marja ponderii grupurilor parlamentare”, se arată în motivare.

Curtea reţine şi că o ipotetică negociere politică între grupurile parlamentare care au propus candidaţi pentru funcţiile de membru titular şi membru supleant în Consiliul de administraţie al SRR (SRTV) nu se putea plasa în afara criteriilor stabilite de Legea nr.41/1994. 60.

Curtea Constituţională a admis sesizarea de neconstituţionalitate formulată de grupurile parlamentare ale Alianţei pentru Unirea Românilor din Camera Deputaţilor şi Senat şi a constatat că hotărârea Parlamentului privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi cea privind Consiliul de administraţie al SRTV sunt neconstituţionale în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului.

Potrivit CCR, actele juridice adoptate de Consiliul de administraţie al SRTV şi cele ale SRR până la această dată, rămân valabile.

Totodată, actele de numire efectuate de Parlament îşi încetează efectele juridice la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, urmând ca Parlamentul să facă o nouă numire, dintre persoanele care vor alcătui noua componenţă a Consiliului de administraţie al SRTV şi SRR.

Alianţa pentru Unirea Românilor a solicitat joi Curţii Constituţionale a României urgentarea redactării şi transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial a deciziilor pronunţate la 29 aprilie 2026 privind desemnarea membrilor Consiliilor de administraţie ale Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune.

AUR arată că, deşi CCR a admis sesizările AUR şi a constatat neconstituţionalitatea hotărârilor Parlamentului, au trecut 127 de zile fără ca deciziile să fie redactate şi publicate, iar persoane a căror desemnare a fost constatată ca fiind neconstituţională îşi continuă mandatele.

Editor : B.E.

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