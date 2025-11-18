Live TV

Parlamentul votează consiliile de administrație ale TVR și Radio România și noul președinte al Autorităţii Electorale Permanente

170920_parlament camera deputatilor PLEN_REUNIT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului votează, marţi, membrii Consiliului de Administraţie al Televiziunii Publice şi Radiolului Public şi noul preşedinte al AEP, Adrian Ţuţuianu fiind propunerea PSD pentru această funcţie.

Pe agenda plenului comun, care va începe la ora 13.00, se află numirea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune (TVR) şi numirea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (Radio România).

Votul este secret cu bile.

Grupurile AUR din Senat şi Camera Deputaţilor acuză partidele puterii că fură votul românilor şi îşi bat joc de lege, în contextul nominalizărilor în consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public, pentru că vor să acorde un număr de locuri egal atât AUR, cât şi UDMR, o formaţiune cu 32 de parlamentari, de aproape trei ori mai puţin în comparaţie cu AUR (90).

AUR a anunţat că va contesta la CCR această modalitate de desemnare a administratorilor la SRR şi la SRTv, pe care o consideră ilegală, şi vor face plângeri penale tuturor reprezentanţilor puterii care comit acest abuz .

De asemenea, Parlamentul va vota, marţi, numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente. PSD l-a propus pentru şefia AEP pe fostul parlamentar Adrian Ţuţuianu. Acesta a anunţat că şi-a dat demisia din PSD.

„La propunerea Partidului Social Democrat şi după un timp de reflecţie personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcţia de Preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP). Potrivit legii, Preşedintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic, motiv pentru care mi-am depus demisia din PSD”, a scris Ţuţuianu pe Facebook.

„Câteva gânduri de recunoştinţă pentru toţi cei care m-au susţinut în activitatea politică timp de peste 25 de ani. Unul, special, pentru colegii şi prietenii din PSD Dâmboviţa, iar apoi pentru alegătorii din acest judeţ. Mi-aţi fost alături şi, în dreptul încrederii voastre, am fost promovat şi ales: consilier judeţean (2004-2008), preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa (2012-2016), senator (2008-2012; 2016-2020), ministru al Apărării Naţionale (2017). M-am străduit să mă ridic la înălţimea aşteptărilor şi cred că, în bună parte, mi-am onorat demnităţile publice cu profesionalism şi bună credinţă. Mulţumesc şi colegilor din Organizaţia PSD Sector 3 Bucureşti pentru sprijinul politic din ultimii 3 ani, perioadă în care am ocupat funcţii de responsabilitate guvernamentală (secretar general adjunct al Guvernului şi secretar de stat în cadrul SGG). De asemenea, conducerii şi grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat pentru susţinerea candidaturii la funcţia de Preşedinte al AEP”, a mai transmis Ţuţuianu.

