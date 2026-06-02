PSD și AUR s-au aliat din nou în Parlament. De data aceasta pentru noua conducere a Institutului Cultural Român, unde președinția ar urma să fie preluată de propunerea PSD, iar un post de vicepreședinte să revină AUR. Cele două partide și-au susținut reciproc candidații la audierile în comisii, votul final urmând să fie dat în plenul Senatului marți seară.

Comisiile de specialitate ale Senatului i-au audiat, marți, pe candidații propuși pentru conducerea Institutului Cultural Român - președinte, doi vicepreședinți și 14 membri pentru Consiliul de conducere.

Corina-Raluca Încrosnatu, propusă de grupul parlamentar PSD pentru a prelua șefia ICR, este singura care a primit aviz pozitiv în comisie, fiind înregistrate 19 voturi „pentru”, trei abțineri și trei voturi împotrivă. Pe lângă voturile social-democraților, aceasta a primit sprijin și de la aleșii AUR și PACE.

Restul candidaților sunt Roxana Dumitrache (propusă de grupul parlamentar USR), Adrian Dupu (din partea Asociației ASTRA și Asociației Euro-26) și Liviu Jicman (susținut de Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România, Uniunea Teatrală din România, Alianța Națională a Uniunilor de Creatori, Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, Asociația Galeriilor de Artă Contemporană, Asociația IUNONA), potrivit Agerpres.

Pentru posturile de vicepreședinte au fost propuși Honorius Circa, din partea Asociației Euro-26, Mihai Firică, din partea Uniunii Scriitorilor din România, Adriana Gae, propusă de grupul parlamentar AUR, Daniela Nane - Uniunea Realizatorilor de Film din România, Attila Iuliu Weinberger, din partea grupului parlamentar al UDMR.

Honorius Circa a primit aviz negativ, restul candidaților fiind avizați pozitiv.

Plenul Senatului va avea decizia finală, în urma votului.

PNL și USR acuză, însă, PSD și AUR că se vor alia și în plen pentru a-și trece oamenii, așa cum s-a întâmplat la votul din comisii. Liberalii susțin că nu vor vota candidații propuși de PSD și AUR, ci pe restul oamenilor propuși de USR, UDMR și independenți.

„În momentul acesta, alianţa PSD AUR tocmai se pregăteşte să se desăvârşească la Comisia de Cultură şi Comisia de politică externă. Urmează să fie validaţi, propuşi de PSD şi AUR într-o mare iubire. PNL nu are candidaţi. Şi vă mai spun că nu vom susţine niciun candidat PSD sau AUR. Vom vota toţi ceilalţi candidaţi USR, UDMR, independenţi”, a precizat Fenechiu, la Parlament, înaintea votului din comisiile de specialitate.

Şi senatorul USR Ştefan Pălărie a anunţat că USR nu va vota candidaţii propuşi de PSD şi AUR pentru conducerea Institutului Cultural Român, menţionând că cele două formaţiuni se susţin reciproc şi la votul din plenul Senatului asupra candidaturilor se va vedea „mariajul” lor „într-o nouă ediţie”.

