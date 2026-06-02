Live TV

Video Parlamentul votează noua conducere a Institutului Cultural Român. PSD și AUR și-au susținut reciproc candidații

Data publicării:
Senat 3
Plenul Senatului. Inquam Photos / Codrin Unici

PSD și AUR s-au aliat din nou în Parlament. De data aceasta pentru noua conducere a Institutului Cultural Român, unde președinția ar urma să fie preluată de propunerea PSD, iar un post de vicepreședinte să revină AUR. Cele două partide și-au susținut reciproc candidații la audierile în comisii, votul final urmând să fie dat în plenul Senatului marți seară. 

Comisiile de specialitate ale Senatului i-au audiat, marți, pe candidații propuși pentru conducerea Institutului Cultural Român - președinte, doi vicepreședinți și 14 membri pentru Consiliul de conducere.

Corina-Raluca Încrosnatu, propusă de grupul parlamentar PSD pentru a prelua șefia ICR, este singura care a primit aviz pozitiv în comisie, fiind înregistrate 19 voturi „pentru”, trei abțineri și trei voturi împotrivă. Pe lângă voturile social-democraților, aceasta a primit sprijin și de la aleșii AUR și PACE.

Restul candidaților sunt Roxana Dumitrache (propusă de grupul parlamentar USR), Adrian Dupu (din partea Asociației ASTRA și Asociației Euro-26) și Liviu Jicman (susținut de Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România, Uniunea Teatrală din România, Alianța Națională a Uniunilor de Creatori, Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, Asociația Galeriilor de Artă Contemporană, Asociația IUNONA), potrivit Agerpres. 

Pentru posturile de vicepreședinte au fost propuși Honorius Circa, din partea Asociației Euro-26, Mihai Firică, din partea Uniunii Scriitorilor din România, Adriana Gae, propusă de grupul parlamentar AUR, Daniela Nane - Uniunea Realizatorilor de Film din România, Attila Iuliu Weinberger, din partea grupului parlamentar al UDMR.

Honorius Circa a primit aviz negativ, restul candidaților fiind avizați pozitiv. 

Plenul Senatului va avea decizia finală, în urma votului. 

PNL și USR acuză, însă, PSD și AUR că se vor alia și în plen pentru a-și trece oamenii, așa cum s-a întâmplat la votul din comisii. Liberalii susțin că nu vor vota candidații propuși de PSD și AUR, ci pe restul oamenilor propuși de USR, UDMR și independenți.

„În momentul acesta, alianţa PSD AUR tocmai se pregăteşte să se desăvârşească la Comisia de Cultură şi Comisia de politică externă. Urmează să fie validaţi, propuşi de PSD şi AUR într-o mare iubire. PNL nu are candidaţi. Şi vă mai spun că nu vom susţine niciun candidat PSD sau AUR. Vom vota toţi ceilalţi candidaţi USR, UDMR, independenţi”, a precizat Fenechiu, la Parlament, înaintea votului din comisiile de specialitate. 

Şi senatorul USR Ştefan Pălărie a anunţat că USR nu va vota candidaţii propuşi de PSD şi AUR pentru conducerea Institutului Cultural Român, menţionând că cele două formaţiuni se susţin reciproc şi la votul din plenul Senatului asupra candidaturilor se va vedea „mariajul” lor „într-o nouă ediţie”.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Kelemen Hunor respinge un guvern tehnocrat: Dacă aș fi președintele României, aș da PSD prima șansă la guvernare
studenti la examen
Organizațiile studențești cer interzicerea politicienilor la conducerea universităților: „Pot fi instrumente de recrutare”
ciprian ciucu
Ciucu, mesaj dur către liderii PSD: Aţi dispărut ca măgarii în ceaţă. Nasol că nu ați rezolvat problema ca să vă puteți căra la Monaco
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrişor Peiu: „Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR”. Ce spune senatorul despre un guvern tehnocrat
dan cascaval
Rectorul Politehnicii Iași, senator PSD, se laudă că a adus în partid 220 de studenți: „Mi-am asumat să aduc tineri în echipă”
Recomandările redacţiei
702864226_1663607188643971_3206811099887861735_n
Radu Miruță, după prăbușirea dronei la Galați: „Nicio țară nu are...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Cristian Diaconescu: O rețea militară în NATO urmărește, în timp...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM: Proiectul noii legi a salarizării a fost iniţiat „cu încălcarea...
Ultimele știri
Prima reacție a șefului Armatei, generalul Gheorghiță Vlad: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales”
Comisia Europeană a emis avize pentru controalele temporare la frontierele interne în spațiul Schengen, introduse de nouă țări
Reuniune OSCE la cererea României, după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc în Galați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O antrenoare de fitness, mama a trei copii, diagnosticată cu cancer: „Credeam că sunt cea mai sănătoasă...
Cancan
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Fanatik.ro
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a...
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Alina Sorescu, mărturisiri dureroase după anii petrecuți într-o relație toxică: „Nimeni nu merită să trăiască...
Film Now
Michael J. Fox și soția sa, imagini rare de familie de la nunta fiului lor. Fanii au reacționat imediat: „Ce...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Situație dramatică la Casa de Pensii. Dosarele de pensie și recalcularea pot întârzia luni de zile. De ce?
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
„Este cel mai important an din viața mea”. Jason Momoa, pe afişele mai multor superproducții. În ce filme...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui