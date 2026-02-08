România a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pentru 19 februarie la Washington, iar decizia finală privind prezența la eveniment va fi luată după consultări cu partenerii americani, a anunțat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că țara noastră privește favorabil inițiativa lansată de Statele Unite, însă analizează în prezent condițiile de participare.

„Am primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare făcut duminică pe pagina sa de Facebook.

Președintele a explicat că autoritățile române au început deja discuții cu Washingtonul pentru a se asigura că eventualele prevederi ale Cartei Consiliului sunt compatibile cu angajamentele internaționale ale României.

„De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român”, a mai declarat acesta.

Potrivit președintelui, participarea la reuniunea din februarie nu este încă decisă, iar discuțiile vizează inclusiv statutul țărilor invitate care nu sunt, deocamdată, membre ale Consiliului.

„Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei”, a subliniat Nicușor Dan.

Consiliul de Pace este o inițiativă internațională menită să sprijine dialogul și soluțiile diplomatice în gestionarea conflictelor, iar reuniunea de la Washington ar urma să fie prima întâlnire la nivel înalt a statelor interesate.

Editor : Ana Petrescu