Negocierile pentru formarea noului Guvern sunt blocate, după o săptămână de consultări ale partidelor cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. În acest moment, liderii politici analizează cinci scenarii de lucru, variante care ar putea fie să ducă la instalarea unui nou Executiv, fie să prelungească incertitudinea politică, arată Digi24.

Scenariul 1: Guvern interimar prelungit

Una dintre variantele discutate presupune menținerea actualei formule interimare până la conturarea unei majorități clare. În acest caz, Executivul ar funcționa cu atribuții limitate, iar deciziile majore ar fi amânate până la instalarea unui nou Guvern cu puteri depline.

Scenariul 2: Marea Coaliție

O altă opțiune este formarea unei coaliții largi între PSD, PNL, USR și UDMR. Această formulă ar presupune împărțirea portofoliilor între toate formațiunile implicate și o înțelegere politică privind rotirea funcției de prim-ministru. Varianta este văzută ca una care ar putea asigura stabilitate parlamentară, dar implică negocieri complexe privind programul de guvernare și structura Executivului.

Scenariul 3: Varianta „ Grindeanu cu sprijin UDMR ”

În acest scenariu, PSD ar propune un prim-ministru propriu, iar Guvernul ar fi susținut de UDMR și eventual alte formațiuni din Parlament.

La o zi după negocierile eșuate de la Cotroceni, Lia Olguța Vasilescu a anunțat că un guvern monocolor PSD are șanse să treacă de votul parlamentarilor. Singura condiție e ca UDMR să susțină un executiv condus de Sorin Grindeanu.

Într-o reacție pentru Digi24 deputatul UDMR Csoma Botond a precizat însă: „Nu am discutat acest subiect. Nu s-a convocat vreo şedință unde acest subiect să fie discutat. Speculații despre viitor nu fac”.

Scenariul 4: Negocieri „ la bucată ”

O altă variantă analizată este formarea unei majorități prin atragerea individuală a unor parlamentari din opoziție sau din partidele existente. Această formulă ar permite învestirea unui Guvern minoritar, însă este considerată instabilă și dificil de menținut pe termen lung, în lipsa unei discipline politice clare.

Scenariul 5: Compromisul „ Mureșan ”

Ultima opțiune aflată pe masa discuțiilor vizează desemnarea unui premier din zona PNL sau a unui profil tehnocrat, susținut de mai multe partide. În acest scenariu a fost vehiculat numele lui Siegfried Mureșan, ca variantă de compromis între formațiunile implicate în negocieri.

Această formulă ar presupune acorduri politice privind rotația funcției de prim-ministru și susținerea unui program comun de guvernare, însă rămâne una dintre variantele cu cele mai multe necunoscute.

Deși șeful statului a afirmat joi că așteaptă ca partidele să vină vineri, 26 iunie, cu o soluție pentru ieșirea din criza politică, Nicușor Dan a anunțat, după o întrevedere cu liderii fostei coaliții, că blocajul nu a fost depășit.

Mai mult, președintele a acuzat PNL că și-a schimbat poziția și a cerut formațiunilor să revină la dialog.

Siegfried Mureşan, propus vineri de PNL-USR-UDMR pentru postul de premier, a reacționat după ce președintele a acuzat formațiunea condusă de Ilie Bolojan că și-a schimbat poziția. Europarlamentarul a afirmat că PNL „nu îl va susține - și nici nu a spus vreodată că îl va susține - pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”.

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Editor : C.A.