Live TV

Video Partidele au pe masă cinci scenarii pentru viitorul Guvern. Variantele care pot debloca sau, dimpotrivă, pot adânci criza politică

Data actualizării: Data publicării:
grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Scenariul 1: Guvern interimar prelungit Scenariul 2: Marea Coaliție Scenariul 3: Varianta „Grindeanu cu sprijin UDMR” Scenariul 4: Negocieri „la bucată” Scenariul 5: Compromisul „Mureșan”

Negocierile pentru formarea noului Guvern sunt blocate, după o săptămână de consultări ale partidelor cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. În acest moment, liderii politici analizează cinci scenarii de lucru, variante care ar putea fie să ducă la instalarea unui nou Executiv, fie să prelungească incertitudinea politică, arată Digi24.

 

Scenariul 1: Guvern interimar prelungit

Una dintre variantele discutate presupune menținerea actualei formule interimare până la conturarea unei majorități clare. În acest caz, Executivul ar funcționa cu atribuții limitate, iar deciziile majore ar fi amânate până la instalarea unui nou Guvern cu puteri depline.

Scenariul 2: Marea Coaliție

O altă opțiune este formarea unei coaliții largi între PSD, PNL, USR și UDMR. Această formulă ar presupune împărțirea portofoliilor între toate formațiunile implicate și o înțelegere politică privind rotirea funcției de prim-ministru. Varianta este văzută ca una care ar putea asigura stabilitate parlamentară, dar implică negocieri complexe privind programul de guvernare și structura Executivului.

Scenariul 3: Varianta Grindeanu cu sprijin UDMR

În acest scenariu, PSD ar propune un prim-ministru propriu, iar Guvernul ar fi susținut de UDMR și eventual alte formațiuni din Parlament.

La o zi după negocierile eșuate de la Cotroceni, Lia Olguța Vasilescu a anunțat că un guvern monocolor PSD are șanse să treacă de votul parlamentarilor. Singura condiție e ca UDMR să susțină un executiv condus de Sorin Grindeanu.

Într-o reacție pentru Digi24 deputatul UDMR Csoma Botond a precizat însă: Nu am discutat acest subiect. Nu s-a convocat vreo şedință unde acest subiect să fie discutat. Speculații despre viitor nu fac”.

Scenariul 4: Negocieri la bucată

O altă variantă analizată este formarea unei majorități prin atragerea individuală a unor parlamentari din opoziție sau din partidele existente. Această formulă ar permite învestirea unui Guvern minoritar, însă este considerată instabilă și dificil de menținut pe termen lung, în lipsa unei discipline politice clare.

Scenariul 5: Compromisul Mureșan

Ultima opțiune aflată pe masa discuțiilor vizează desemnarea unui premier din zona PNL sau a unui profil tehnocrat, susținut de mai multe partide. În acest scenariu a fost vehiculat numele lui Siegfried Mureșan, ca variantă de compromis între formațiunile implicate în negocieri.

Această formulă ar presupune acorduri politice privind rotația funcției de prim-ministru și susținerea unui program comun de guvernare, însă rămâne una dintre variantele cu cele mai multe necunoscute.

Deși șeful statului a afirmat joi că așteaptă ca partidele să vină vineri, 26 iunie, cu o soluție pentru ieșirea din criza politică, Nicușor Dan a anunțat, după o întrevedere cu liderii fostei coaliții, că blocajul nu a fost depășit.

Mai mult, președintele a acuzat PNL că și-a schimbat poziția și a cerut formațiunilor să revină la dialog.

Siegfried Mureşan, propus vineri de PNL-USR-UDMR pentru postul de premier, a reacționat după ce președintele a acuzat formațiunea condusă de Ilie Bolojan că și-a schimbat poziția. Europarlamentarul a afirmat că PNL „nu îl va susține - și nici nu a spus vreodată că îl va susține - pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”.

Citește și:

Olguța Vasilescu: Dacă UDMR ar veni alături, n-ar fi o problemă să trecem Guvernul. Ce spune despre o eventuală susținere a AUR

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne...
lideri partide si presedintele
3
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
4
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
5
Maia Sandu, despre proiectul de lege privind unirea României cu R. Moldova: „E propus de...
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Digi Sport
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigle psd si pnl
Un deputat liberal îi răspunde Olguţei Vasilescu: „Cei care încearcă să întoarcă PNL în trecut vor avea o surpriză”
ODAmaD00NDAmaGFzaD0yZGFlMjc3ZTgwNzliZmY1NTY2NDAwYzNjOTY5OWE5Zg==.thumb
Explicațiile lui Eugen Tomac despre fotografia în care apare alături de președintele Nicușor Dan și şeful SPP, la Bruxelles
INSTANT_PSD_TOMAC_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
De ce cred unii români că Nicușor Dan este „pesedist”: evaluarea lui Eugen Tomac. Ce spune despre dezamăgirea electoratului
2025-06-23-0686
A făcut Nicușor Dan parte din planul de dărâmare a Guvernului Bolojan? Răspunsul lui Eugen Tomac
olguta
PSD nu ia în calcul cooptarea „puciștilor” din PNL. Olguța Vasilescu: „Cred că vor câștiga în instanță”
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan anunță o scădere a deficitului cu peste 40%. „Este calea...
termometru in mana unei femei
Șefa ANM: „Temperaturile din următoarele zile se apropie de...
santierul naval mangalia damen
Niciun investitor la prima licitație pentru Șantierul Naval Mangalia...
pride budapesta 2026
Zeci de mii de persoane, în ciuda caniculei, la primul marș Pride din...
Ultimele știri
Aleksandar Vucic anunţă că va demisiona în câteva săptămâni. Ce urmează în Serbia după plecarea președintelui
David Popovici, medalie de aur la 100 m liber la Trofeul Settecolli de la Roma
Un avion de vânătoare MiG-29 ucrainean a fost pierdut în timpul unei misiuni de luptă. Ce s-a întâmplat cu pilotul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ești printre ele? Zodiile care au parte de schimbări majore din 28 iunie, când are loc alinierea dintre Marte...
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
David Popovici, legendă la Settecolli! Cu ce record apare pe „panoul” campionilor
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Cum a apărut Shakira în tribune la meciul în care Messi a intrat în istoria Cupei Mondiale. Cine a însoțit-o...
Adevărul
Ingredinetul care ajută digestia, scade colesterolul și reglează glicemia natural rapid. Opt beneficii cheie
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
O influenceriță britanică riscă pedeapsa cu moartea în Dubai, după ce a fost acuzată că și-a ucis iubitul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răzvan Lucescu a ales și urmează să semneze! Salariul e uriaș
Pro FM
Charli XCX, dezvăluiri tulburătoare înainte de lansarea noului album: „Sunt în cea mai proastă stare psihică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Patrick Dempsey, declarații sfâșietoare despre lupta crâncenă a mamei sale cu cancerul: „A revenit de 12 ori...
Adevarul
Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor al Pogromului de la Iași: „Am văzut un morman de cadavre. Un om...
Newsweek
Cum recuperezi banii pierduți la pensie pentru că nu ți s-au recunoscut grupele de muncă? Aceștia sunt pașii
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Courteney Cox și Johnny McDaid s-au despărțit în secret după mai bine de 10 ani de relație. Apropiat: „Trăiau...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...