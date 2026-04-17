Partidele Coaliției, în corzi înaintea deciziei PSD privind guvernarea. USR anunță ce va face dacă trece o moțiune de cenzură

USR. Foto: Inquam Photos / George Călin

Reprezentanții USR s-au adunat și ei într-o ședință, vineri, pentru a stabili strategia pe care o vor adopta de săptămâna viitoare, în contextul în care Sorin Grindeanu a anunțat că „vom avea o nouă realitate politică de luni”. Formațiunea lui Dominic Fritz le cere social-democraților „să înceteze jocul și să se întoarcă la muncă”, repetând că USR nu va face o nouă majoritate cu PSD dacă partidul va susține o moțiune de cenzură. 

USR a avut o ședință de Birou Național în urma căreia a lansat un apel la responsabilitate în ceea ce îi privește pe social-democrați. 

„USR cere PSD să înceteze jocul cu economia României și să se întoarcă la muncă.

USR face apel la PSD să-și evalueze deciziile prin prisma efectelor asupra cetățenilor. Avertizează că o criză politică declanșată acum ar lovi direct în buzunarele românilor, într-un moment economic deja fragil. Ar destabiliza România pe termen mediu și lung, punând în pericol dezvoltarea țării”, transmite formațiunea. 

USR le bate obrazul social-democraților că au fost coautori la reformele inițiate de Guvern.

„Rezoluția confirmă că USR susține direcția reformistă. (...) USR va apăra în continuare proiectul de reformă a statului român cu aceeași consecvență și responsabilitate. Pentru că România nu are timp pentru acțiunile egoiste ale partidelor care aleg să declanșeze crize politice artificiale, în locul responsabilității”, mai transmite partidul lui Dominic Fritz. 

De asemenea, formațiunea a repetat că, dacă PSD va vota, împreună cu AUR, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului și va provoca instabilitate politică, USR nu va mai susține refacerea unei majorități alături de PSD.

Și UDMR a avut o ședință, vineri, în urma căreia liderii au decis că nu vor retrage miniștrii din Guvern și vor merge mai departe cu premierul, dacă social-democrații îi vor retrage lui Ilie Bolojan sprijinul politic, au declarat surse politice pentru Digi24. 

