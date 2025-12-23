Live TV

Partidul AUR e dispus să coopereze fără fuziuni cu partidele suveraniste, SOS și POT. „Depășim divergențele de dragul cauzei naționale”

Screenshot 2025-11-29 125801
George Simion, presedintele AUR. Foto: Inquam Photos / George Calin

Alianța pentru Unirea Românilor își anunță disponibilitate de a coopera cu forțele politice suveraniste reprezentate în Parlament, însă exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”. Diana Șoșoacă le-a cerut liderilor AUR și POT, George Simion și Anamaria Gavrilă, să facă o unificare a suveraniștilor într-un pol politic comun, iar POT a acceptat deja să se alieze.

Astfel, AUR reafirmă, marți, angajamentul său ferm pentru o opoziție consecventă, națională și responsabilă, așa cum este definită în Manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”, arată comunicatul de presă al partidului.

„Chiar dacă, în urmă cu doar câteva zile, am fost ținta unor atacuri politice, acceptăm – de dragul cauzei naționale – să depășim divergențele și să acționăm unitar acolo unde interesul României o cere”.

În acest sens, AUR anunță disponibilitatea de cooperare cu forțele politice suveraniste reprezentate în Parlament exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională”.

Citește și: POT acceptă să se alieze cu partidul Dianei Șoșoacă, după ce aceasta a cerut unificarea suveraniștilor. Nicio reacție de la AUR

AUR propune organizarea unei reuniuni comune cu toți parlamentarii suveraniști, având ca scop:

  • coordonarea acțiunilor parlamentare de opoziție totală față de actuala guvernare;
  • susținerea moțiunilor, demersurilor constituționale și inițiativelor de blocaj legitim împotriva abuzurilor de putere;
  • armonizarea calendarului acțiunilor civice și stradale, pașnice, în apărarea democrației, a suveranității și a interesului național.

„Această cooperare nu presupune fuziuni, cedări identitare sau compromisuri de principii, ci reprezintă un act de responsabilitate politică într-un moment în care România are nevoie de o opoziție unită, curajoasă și hotărâtă. AUR rămâne fidel misiunii sale: opoziția totală față de o guvernare ilegitimă și construirea unei opoziții naționale în slujba românilor”, conchide sursa citată.

Pw 16 decembrie, AUR a lansat manifestul politic „Opoziție totală – Opoziție națională”, un document-program care stabilește direcțiile de acțiune ale noastre în actualul context politic, social și economic. Manifestul este structurat sub forma unui decalog extins de măsuri și reprezintă răspunsul nostru ferm la degradarea accelerată a democrației parlamentare din România.

Editor : Ana Petrescu

