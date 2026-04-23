Partidul Oamenilor Tineri (POT) rămâne fără grup parlamentar de la Camera Deputaţilor, după plecarea a 10 deputaţi

Președinta POT, Anamaria Gavrilă. Foto: Facebook/ Anamaria Gavrilă

Partidul Oamenilor Tineri (POT) îşi pierde grupul parlamentar de la Camera Deputaţilor, după plecarea a 10 deputaţi. Comisia de regulament a aprobat solicitarea deputatului Răzvan Mirel Chiriţă de schimbare a denumirii grupului parlamentar POT în grupul parlamentar „Uniţi pentru România”.

Comisia pentru Regulament a Camerei Deputaţilor a analizat, joi, solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor de a se pronunţa cu privire la informarea liderului grupului parlamentar POT, deputatul Răzvan Mirel Chiriţă, privind schimbarea denumirii grupului parlamentar POT în grupul parlamentar „Uniţi pentru România”.

Comisia a constatat că există 10 deputaţi aleşi pe listele electorale POT, membri ai grupului parlamentar POT (majoritatea din acest grup), care îşi exprimă dorinţa de a modifica denumirea în „Grupul parlamentar Uniţi pentru România”.

„În raport cu cele de mai sus, Comisia recomandă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi Comitetului liderilor de grup parlamentar să recunoască, luând act, modificarea denumirii grupului parlamentar POT în grupul parlamentar „Uniţi pentru România”. Acest punct de vedere a fost aprobat de membrii prezenţi ai Comisiei, cu majoritatea rezultată din ponderea votului fiecărui membru prezent, pondere dată de proporţia grupului parlamentar în numărul total al deputaţilor: 91,52% pentru şi 4,55% împotrivă”, se arată în raportul comisiei.

POT nu mai are grup parlamentar nici la Senat, după ce peste 35 de parlamentari, intraţi în Parlament pe listele SOS România, POT şi AUR, au creat un pol suveranist pro-UE în Parlament, intitulat Pace - Întâi România.

 

