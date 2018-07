Pățania celor care strângeau semnături pentru campania #Fără Penali, în Câmpulung Muscel: „Iar am avut parte de poliție”

Noi incidente între polițiști și cei care strâng semnături pentru campania inițiată de USR și intitulată „Fără penali în funcții publice”. O tânără care strângea semnături în Câmpulung Muscel spune că polițiștii au vrut să îi amendeze, deși nu au știut să le spună ce lege încalcă.

„Astăzi, iar am avut parte de poliție. Cred că dacă nu s-ar lua poliția de noi, nu am conta. Prima vizită a fost în jurul orei 18:00, au vrut să ne amendeze pentru că aveam o măsuță pe care aveam rucsacurile și sticlele de apă (ploua, așa că pe jos era umed și murdar). Am strâns masa și ne-am luat rucsacurile în spate, dar am continuat cu semnăturile.

A doua „confruntare” a fost când eram doar eu, îmi căutam colegii prin mulțime și am zis că poate mai strâng vreo semnătură, așa că țineam clipboard-ul deasupra capului (scria „semnează aici pentru #fărăpenali). M-au abordat doi polițiști care nu s-au prezentat, nu au știut să îmi spună ce lege sau HCL încalc, însă știau că nu am voie să țin mesajul sus să vadă lumea.

Se pare că desfășuram activități pe teritoriul Câmpulungului fără să am autorizație și că nu am voie. Am insistat să îmi spună ce lege sau ce HCL încalc. Așa că au plecat la mașină să caute și să îmi aducă o copie. Nici după două ore nu apăruseră, între timp am plecat.

Poate că acum un an m-aș fi conformat, mi s-ar fi făcut frică și aș fi plecat. Dar acum știu că am drepturi, știu că ei sunt angajați în interesul cetățenilor și că pe noi trebuie să ne protejeze de penali, nu invers. Nu vă lăsați intimidați! Pentru a strânge semnături nu aveți nevoie de autorizație. Se strâng în baza legii 189/1999 și este un drept garantat de Constituție!", a scris femia pe pagina sa de Facebook.

Postarea sa a fost distribuită și de deputatul USR Ionuț Moșteanu. „Colegii mei au fost hărțuiți de poliția locală din Câmpulung Muscel când strângeau semnături pentru #fărăpenali. Domnilor, relaxați-vă, este absolut legal, e dreptul oricărui cetățean. Amintiți-vă că sunteți în slujba cetățenilor, nu a unor șefi care azi sunt, mâine nu mai sunt”.

