Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului într-o singură zi. Ședința-maraton pentru dezbateri și vot ar putea avea loc sâmbătă

Reprezentanții AUR, POT și SOS România, împreună cu parlamentarii neafiliați vor depune astăzi patru moțiuni de cenzură pentru proiectele pe care Guvernul și-a asumat răspunderea luni, exceptându-l pe cel legat de pensiile magistraților. Conducerea Parlamentului ia în calcul convocarea unei ședințe-maraton sâmbătă, pentru a vota sau respinge moțiunile, au declarat surse politice pentru Digi24.ro.

Calendarul moțiunilor

miercuri: depunere;

miercuri seară - joi: citirea moțiunilor;

sâmbătă: dezbateri și vot;

Potrivit Art. 114 din Constituție, după ce Guvernul își asumă răspunderea pe un proiect de lege în Parlament, o moțiune de cenzură poate fi depusă în termen de 3 zile de la prezentare. Dacă moțiunea de cenzură este votată cu majoritatea deputaților și senatorilor, Guvernul este demis. Dacă nu, proiectul se consideră adoptat. Cu alte cuvinte, miercuri este ultima zi în care Opoziția poate depune moțiunile anunțate, având în vedere că angajarea răspunderii a avut loc luni.

Inițial, AUR, SOS România, POT, dar și unii neafiliați ar fi discutat să depună cele patru moțiuni marți seară, însă nu au avut semnăturile necesare, așa că au amânat demersul pentru ziua de miercuri.

După ce moțiunile vor fi depuse, acestea urmează să fie citite miercuri seară sau cel mai probabil joi, iar votul, potrivit Constituției, trebuie să aibă loc după trei zile de la prezentare.

Art. 113, alin. (3): Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

Ședință-maraton în weekend?

Chiar dacă trebuie să treacă cel puțin trei zile până la momentul votului, deci ședinta reunită a senatorilor și deputaților ar putea fi convocată și săptămâna viitoare, surse politice au declarat pentru Digi24.ro că se ia în calcul organizarea acesteia pe repede-înainte chiar sâmbătă. Și asta pentru că premierul Ilie Bolojan și-ar fi dorit încheierea demersului în această săptămână, apoi să aștepte eventuale contestații la Curtea Constituțională.

De asemenea, aducerea parlamentarilor în bănci luni, o dată cu începerea anului școlar, ar fi fost dificilă, dat fiind că mulți dintre ei sunt plecați de obicei în teritoriu.

Care este procedura

Mai mulți parlamentari au declarat pentru Digi24.ro că se așteaptă la o ședință care să dureze peste 6-8 ore, pentru că toate cele patru moțiuni vor trebui citite din nou, vor avea loc dezbateri, adică aleși din partea tuturor partidelor se vor înscrie la cuvânt, și fiecare moțiune va trebui apoi votată.

Votul ar urma să dureze cel mai mult, pentru că fiecare dintre cei 465 de parlamentari va fi strigat pentru a veni la urne. În mod normal, procesul ar fi trebuit să se repete de patru ori pentru fiecare proiect în parte, însă pentru a ușura întregul proces, conducerea Parlamentului ia în calcul votarea a două moțiuni în același timp. Astfel, aleșii vor fi „strigați” doar de două ori.

Ce șanse are moțiunea

Pentru a depune cele patru moțiuni, Opoziția are nevoie de 116 semnături, iar pentru ca acestea să treacă este nevoie de votul a 233 de parlamentari.

Partidele aflate la guvernare – PSD, PNL, USR, UDMR, susţinute de minorităţi deţin o majoritate confortabilă în Parlament și cel mai probabil se vor abține de la vot, așa cum au procedat la ulima moțiune de cenzură, pentru a nu exista suspiciunea că vreunul dintre aleșii Coaliției a dat curs demersului Opoziției.

