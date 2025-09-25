Live TV

Patru pădurari condamnați pentru furt de lemne, concediați din Romsilva. Minister: Astfel de angajați au rămas ani de zile în funcții

Data publicării:
pomi-copaci-padure-taiat-gettyimages
Foto: Getty Images

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă, joi, că patru pădurari condamnaţi definitiv pentru furt de lemne din Ocolul Silvic Cărbunești şi Ocolul Silvic Motru, unii chiar de două ori, au fost concediaţi din Romsilva. 

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Ministerul Mediului, patru pădurari condamnaţi definitiv pentru furt de lemne din Ocolul Silvic Carbunesti şi Ocolul Silvic Motru au fost concediaţi din Romsilva. 

„Cazul subliniază, nu doar vulnerabilitatea sistemului silvic la corupţie şi la complicităţi interne, ci şi importanţa aplicării consecvente a legii. Eliminarea angajaţilor cu condamnări penale din Romsilva este un pas esenţial pentru restabilirea legalităţii şi a încrederii publicului în administrarea pădurilor, iar precedentul creat poate fi urmat şi în alte instituţii unde astfel de practici au fost tolerate”, se arată în comunicatul de presă. 

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, apreciază că „situaţia pădurarilor condamnaţi penal care au continuat să lucreze în cadrul Romsilva a scos la iveală disfuncţionalităţi grave în aplicarea legislaţiei silvice şi a normelor interne”. 

„Cazul de la Ocolul Silvic Cărbuneşti este emblematic deoarece angajaţi condamnaţi penal au rămas ani la rând în funcţii, în ciuda legii. Pe scurt: nu putem lăsa infractori condamnaţi pentru furt de păduri să joace rolul de protectori ai pădurii. Toţi cei care au încălcat legea vor fi identificaţi şi daţi afară. Am analizat la Ministerul Mediului legislaţia şi am transmis conducerii articolele încălcate din contractul colectiv de muncă prin continuarea contractelor cu pădurarii condamnaţi definitiv. Romsilva a luat decizia, în baza acestor prevederi, să înceteze contractele de muncă” a subliniat Diana Buzoianu. 

Potrivit datelor transmise de oficialii ministerului, îniţial, Romsilva a invocat imposibilitatea aplicării retroactive a noului Cod Silvic, care interzice expres ca persoane condamnate pentru furt de lemne să mai ocupe funcţii în sistemul silvic.  

„A fost ulterior identificat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor articolul 57 din Contractul Colectiv de Muncă, articol care oferă temeiul legal pentru concedierea celor condamnaţi”, au precizat oficialii Ministerului. 

Potrivit acestora, „acest demers restabileşte legalitatea şi transparenţa în administrarea pădurilor, transmite un semnal clar că nimeni nu este mai presus de lege”. 

Procesul va continua prin identificarea tuturor funcţionarilor cu condamnări definitive pentru furt de lemne şi concedierea lor în baza prevederilor legale şi contractuale. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor sprijină aplicarea corectă şi transparentă a legii şi va întări mecanismele de verificare şi audit intern pentru a preveni repetarea unor astfel de situaţii. 

