Fostul secretar general al PSD Paul Stănescu consideră că Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier, în cazul în care Guvernul Veștea nu trece de votul Parlamentului. Acesta a punctat faptul că formațiunea a câștigat alegerile și e pe primul loc. Totodată, el precizat că PSD a greșit atunci când s-a dezis de AUR.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier, Stănescu a afirmat: „Da, pentru că PSD a câștigat alegerile. PSD a câștigat alegerile, e pe primul loc. (..) Cum să nu vrea Sorin Grindeanu? Cred că vrea, că a spus public lucrul ăsta”.

Conform spuselor sale, Ilie Bolojan s-a dus cu două variante la Nicușor Dan: „Dacă PSD își asumă prim-ministrul, votează. Dacă nu, să votăm noi coaliția PNL - USR - UDMR”.

„Deciziile în PSD se iau în partid, se iau în forurile superioare ale partidului. Eu nu mai fac parte din niciun for de conducere al partidului, așa că-mi dau cu părerea. Trebuie să facem un Guvern. Nu știu, ăsta va trece, nu va trece. Nu contează formula. România nu poate să-și permită la această oră, din toate punctele de vedere, să nu aibă guvern. Am ajuns deja la un infantilism politic, la mulți oameni se întâmple lucrul ăsta. N-ar trebui să se întâmple. Ar trebui să dăm dovadă toți de maturitate. În afară de interesele partidelor, să trecem cu toții peste aceste lucruri, ca România să aibă un Guvern.

Întrebat dacă formațiunea condusă de George Simion ar putea intra la guvernare, fostul secretar general al PSD a afirmat: „AUR ce are? Românii au votat 20% AUR. Noi nu discutăm de persoane de la AUR, discutăm de votanții AUR. Sunt reprezentanții poporului”.

Mai mult, Stănescu consideră că PSD a greșit atunci când a refuzat colaborarea cu AUR: „S-a greșit aici”.

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Editor : A.M.G.