Live TV

Video Paul Stănescu spune că Sorin Grindeanu ar trebui să fie următorul premier desemnat: PSD a greșit când s-a dezis de AUR

Data publicării:
paul stanescu
Paul Stănescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul secretar general al PSD Paul Stănescu consideră că Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier, în cazul în care Guvernul Veștea nu trece de votul Parlamentului. Acesta a punctat faptul că formațiunea a câștigat alegerile și e pe primul loc. Totodată, el precizat că PSD a greșit atunci când s-a dezis de AUR.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier, Stănescu a afirmat: „Da, pentru că PSD a câștigat alegerile. PSD a câștigat alegerile, e pe primul loc. (..) Cum să nu vrea Sorin Grindeanu? Cred că vrea, că a spus public lucrul ăsta”.

Conform spuselor sale, Ilie Bolojan s-a dus cu două variante la Nicușor Dan: „Dacă PSD își asumă prim-ministrul, votează. Dacă nu, să votăm noi coaliția PNL - USR - UDMR”.

„Deciziile în PSD se iau în partid, se iau în forurile superioare ale partidului. Eu nu mai fac parte din niciun for de conducere al partidului, așa că-mi dau cu părerea. Trebuie să facem un Guvern. Nu știu, ăsta va trece, nu va trece. Nu contează formula. România nu poate să-și permită la această oră, din toate punctele de vedere, să nu aibă guvern. Am ajuns deja la un infantilism politic, la mulți oameni se întâmple lucrul ăsta. N-ar trebui să se întâmple. Ar trebui să dăm dovadă toți de maturitate. În afară de interesele partidelor, să trecem cu toții peste aceste lucruri, ca România să aibă un Guvern. 

Întrebat dacă formațiunea condusă de George Simion ar putea intra la guvernare, fostul secretar general al PSD a afirmat: „AUR ce are? Românii au votat 20% AUR. Noi nu discutăm de persoane de la AUR, discutăm de votanții AUR. Sunt reprezentanții poporului”.

Mai mult, Stănescu consideră că PSD a greșit atunci când a refuzat colaborarea cu AUR: „S-a greșit aici”.

Citește și:

Adrian Veștea, discurs în Parlament: „Trecem printr-o perioadă complexă, provocări economice serioase, tensiuni sociale”

AUR a părăsit sala înainte de votul pentru Guvernul Veștea. George Simion: „Nu mai putem sta cu coloana îndoită”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
2026-06-22-9852
2
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Alina Gorghiu
3
Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un...
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Foto Getty Images
4
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Specialiștii explică...
adrian vestea la cotroceni
5
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
Fiul Shakirei a văzut că toate camerele s-au mutat pe ei la Cupa Mondială și ce a urmat face înconjurul lumii
Digi Sport
Fiul Shakirei a văzut că toate camerele s-au mutat pe ei la Cupa Mondială și ce a urmat face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
N23 GRINDEANU DECLARATII IESIRE DIN PLEN INAINTE DE REZULTAT VOT GUVERN VESTEA VO 220626_05725
Grindeanu, după votul pentru Guvernul Veștea: „Cred că le va veni mintea din urmă celor care au lipsit”
bani-lei-inquam-ganea
Schema de aujutor de minimis pentru sectorul cultural independent, aprobată de Guvern
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, la votul privind învestirea guvernului Veștea: Felicitări George Simion. Ai dat şah şi mat
N23 SIMION DISCURS PLEN INAINTE DE VOT VO 220626_01596
AUR a părăsit sala înainte de votul pentru Guvernul Veștea. George Simion: „Nu mai putem sta cu coloana îndoită”
adrian vestea
Adrian Veștea, discurs în Parlament: „Trecem printr-o perioadă complexă, provocări economice serioase, tensiuni sociale”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan ursula von der leyen
Ilie Bolojan: În urma negocierilor cu Comisia Europeană, am reuşit să...
andy burnham
„Regele Nordului” și criza politică din Marea Britanie. Cine este și...
photo-collage.png - 2026-06-22T205917.837
Furtunile fac ravagii în țară: sedii ale Poliției, SRI și un spital...
Afiș recrutare Rusia
Nou val de recrutare forțată în armata rusă: datornicii și foștii...
Ultimele știri
CM 2026: Lionel Messi conduce Argentina în şaisprezecimi, după victoria împotriva Austriei
UE anunță noi finanțări pentru Republica Moldova după summitul cu Maia Sandu: „Viitorul vostru este în Uniunea noastră”
Președintele ceh, interzis la summitul NATO de la Ankara: propriul guvern nu-l vrea pe Petr Pavel la Ankara
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Urmează săptămâni grele pentru 4 zodii. Astrele scot la suprafață răni vechi și secrete ascunse
Cancan
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Fanatik.ro
Câți bani a pierdut, de fapt, Gigi Becali la transferul lui Olaru. Patronul FCSB și-a dat cuvântul
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Fotbalistul care a debutat la 17 ani la FCSB face mărturii șocante: ”Din cauza drogurilor și a cluburilor de...
Adevărul
Miza de 60 de miliarde de euro: România înfruntă Germania și Franța pentru noul buget UE. Ce șanse avem
Playtech
Averea Alinei Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul Veștea. Câți bani are în conturi și investiții
Digi FM
Șerban Trîmbițașu, previziuni despre piața imobiliară: „Acum și pâinea e scumpă, și apartamentele. Nu se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Comentatorul BBC a spus-o în direct, în timpul meciului Argentina - Austria: ”Messi a ratat intenționat”
Pro FM
Dua Lipa, cea mai senzuală mireasă. Rochie mulată cu spatele gol și o atitudine de superstar
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Amber Heard, apariție rară alături de fiica sa în Spania. Cum arată Oonagh la cinci ani
Adevarul
Țara preferată de mii de români pentru vacanța de vară, lovită de scumpiri. Cât au crescut prețurile
Newsweek
Germanii vor ieși la pensie la 70 ani. România spre același scenariu, deși politicenii nu recunosc. De ce?
Digi FM
Celebra clădire în formă de coș de picnic din SUA este de vânzare: cât costă construcția cu mânere de 75 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cuvinte dure ale unui regizor la adresa lui Val Kilmer: „A fost cel mai rău om pe care l-am cunoscut”
UTV
Kim Kardashian și-a schimbat radical look-ul. Vedeta a apărut cu un bob blond platinat inspirat de Marilyn...