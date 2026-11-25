Senatoarele PNL Monica Anisie și Nicoleta Pauliuc ar putea fi excluse miercuri din grupul parlamentar liberal de la Senat. Situația celor două este discutată în ședința grupului, după ce contestatarii lui Ilie Bolojan au refuzat să-și retragă acțiunile din instanță împotriva unor decizii ale partidului. Măsura ar putea duce la pierderea statutului de senatoare a celor două în grupul PNL, care ar deveni neafiliate.

Surse apropiate conducerii PNL spun că excluderea celor două senatoare din grupul parlamentar de la Senat este luată în calcul. Ședința are loc după ce liberalii le-au cerut contestatarilor lui Ilie Bolojan să renunțe la procesele deschise împotriva partidului.

Nicoleta Pauliuc a declarat marți că se așteaptă ca situația sa să fie discutată într-o ședință de urgență a grupului parlamentar, programată miercuri dimineață, la ora 9:00.

„Cred că mâine e o ședință de urgență la ora 9.00 la grup și cred că atunci se va întâmpla o discuție. Vom vedea mâine ce se întâmplă”, a spus senatoarea.

Pauliuc a susținut că statutul PNL nu prevede o astfel de sancțiune pentru parlamentarii care nu respectă deciziile politice ale partidului.

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Liberalii au primit un ultimatum de zece zile

Conflictul din PNL s-a intensificat după ce Biroul Politic Național a decis, în 8 noiembrie, să le acorde un termen de zece zile parlamentarilor care au contestat în instanță hotărârile partidului, pentru a-și retrage acțiunile.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a transmis că cei care nu renunță la procese vor fi excluși din grupurile parlamentare ale formațiunii.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că măsura discutată vizează grupul parlamentar, nu excluderea din partid.

„Este corect și normal ca atunci când partidul ia o decizie și grupul parlamentar, în consecință, toți cei din grup să respecte acea decizie", a declarat Abrudean.

De la ce a pornit conflictul din PNL

Contestatarii conducerii PNL au atacat în instanță decizia partidului de a recomanda parlamentarilor să nu voteze Guvernul Veștea. Aceștia au susținut că hotărârile conducerii le-au afectat drepturile și au cerut daune morale.

Printre liberalii care au contestat deciziile se numără Monica Anisie, Nicoleta Pauliuc, Alina Gorghiu, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu și Ionuț Stroe.

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Pauliuc a fost înlăturată săptămâna trecută de la conducerea Organizației Femeilor Liberale.

Și la Camera Deputaților au fost discutate posibile sancțiuni pentru parlamentarii care au contestat deciziile partidului, însă o eventuală decizie a fost amânată.

Editor : A.P.