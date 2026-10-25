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Video Pavel Popescu, atac la adresa lui Bolojan după ce a afirmat că ANCOM se pregătea să „spargă” 200.000 de euro: „Ipocrizie halucinantă”

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Pavel Popescu, vicepreședinte ANCOM, la Interviurile Digi24.ro.
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Din articol
Dineu cu 1.000 de persoane

Vicepreședintele ANCOM Pavel Popescu a lansat o replică acidă la adresa fostului premier Ilie Bolojan. Fostul deputat îi răspunde liderului PNL după ce acesta a afirmat într-un interviu la Digi24 că în ultima ședință de guvern a blocat un proiect prin care ANCOM se pregătea „să spargă” aproape 200.000 de euro pe protocol. Pavel Popescu susține că suma era de fapt 160.000 de euro, iar bugetul ar fi mers în pregătirea candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, o agenție specializată a ONU. Banii ar fi urmat sa fie cheltuiti pentru un dineu de 1000 de persoane, o mișcare de lobby care ar fi urmat să ajute România în acest demers. Pavel Popescu îl mai acuză pe Bolojan de „ipocrizie halucinantă” pentru că, în aceeași ședință de guvern, ar fi aprobat 340.000 de euro pentru pavilionul României la Satul Francofoniei.

Întreg scandalul a pornit după ce, într-un interviu la Digi24, Ilie Bolojan a explicat că în ultima ședință de guvern ANCOM se pregătea „să spargă” aproape 200.000 de euro. 

„La ultima ședință de guvern – fără să fiu anunțat a apărut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care stabilea cheltuielile de protocol pe care ANCOM le va face. În fapt, ANCOM se pregătea să „spargă” – ca să folosesc un semi argou, aproape 200.000 de euro pe niște activități de protocol în țările arabe, ca cineva din conducerea ANCOM să fie ales în conducerea unei organizații internaționale”, a declarat Ilie Bolojan.

Vicepreședintele ANCOM Pavel Popescu susține că suma era de fapt mai mică și îl acuză pe Ilie Bolojan că a „sabotat” România. El mai subliniază că Hotărârea de Guvern inițiată de ANCOM a stat în consultare publică de la finalul lunii trecute. 

„România (și nu subsemnatul sau vreo altă persoană din conducerea ANCOM) candidează pentru al nouălea mandat consecutiv la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (PP-26) (...) Hotărârea de Guvern inițiată de ANCOM a stat în consultare publică încă din data de 29 septembrie. Suma inițială alocată de Autoritate pentru candidatura României în Consiliul ITU a fost de 160.000 de euro, nu de 200.000, așa cum a dezinformat Ilie Bolojan”, a transmis vicepreședintele ANCOM

Pavel Popescu mai afirmă că un nou mandat al României în Consiliul UIT este „extrem de important”, România fiind membru din 1866. El îl mai acuză pe liderul PNL că a „sabotat cu bună știință eforturile diplomatice enorme făcute în ultimul an pentru candidatura României în Consiliul ITU” și că proiectul primise avizele aferente, chiar și de la doi miniștri ai PNL. 

Nu în ultimul rând, vicepreședintele ANCOM îl acuză pe Bolojan de „ipocrizie halucinantă” după ce, în aceeași ședință de guvern, s-ar fi aprobat 340.000 de euro pentru pavilionul României la Satul Francofoniei. Această ultimă măsură l-ar fi ajutat pe Dacian Cioloș să își susțină candidatura la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei, unde vizează funcția de secretar general.

„Printr-o mostră de ipocrizie halucinantă, dar specifică mormântului (politic) văruit Ilie Bolojan, în aceeași ședință de guvern în care a sabotat candidatura României la ITU, fostul premier a aprobat, printr-un alt HG, alocarea sumei de 340.000 de euro pentru amenajarea pavilionului României și activitățile culturale de la Satul Francofoniei, care vor avea loc în marja Summitului din Cambodgia, summit unde Dacian Cioloș își va susține candidatura la funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei. Din punct de vedere al importanței, comparând cele două poziții, un loc în Consiliul ITU are un impact concret și o relevanță strategică pentru România, în timp ce SG-ul Organizației Internaționale a Francofoniei aduce un simplu prestigiu diplomatic țării noastre. Nu discutăm nume, discutăm principii. Dacian Cioloș nu are absolut nicio vină pentru sabotarea candidaturii României la ITU făcută de Ilie Bolojan și îmi doresc enorm să avem succes și în obținerea acestei funcții de prestigiu diplomatic. Dar gestul reprobabil al lui Ilie Bolojan, care a dus la sabotarea candidaturii țării noastre, rămâne consemnat în istorie”, a mai scris Pavel Popescu. 

Dineu cu 1.000 de persoane

Oficialul mai scrie că, după retragerea Hotărârii de Guvern, România nu mai are timp să pregătească efortul de lobby din Qatar, care, printre altele, înseamnă și pregătirea unei recepții pentru 1.000 de persoane, transport sau cadouri simbolice. 

„Ce am mai putut face în ultimul moment: am depus ieri un nou HG, care sperăm că va intra în ședința de guvern de săptămâna viitoare, HG ce va aloca suma de doar 50.000 de euro pentru o recepție extrem de simplă, pentru 1.000 de delegați, recepție pe care sperăm să o putem organiza și care va reprezenta singurul eveniment de lobby al României în Qatar”, a mai notat Pavel Popescu. 

Acesta din urmă a atașat în mesajul său și o anexă a Hotărârii de Guvern, care arată pe ce ar fi cheltuit ANCOM banii. 

Totalul înscris în document este de 860.000 de lei, cu TVA.

Din această sumă, cea mai mare parte, de 685.000 de lei, este prevăzută pentru organizarea unei recepții oferite de România, astfel:

155.000 de lei pentru închirierea și amenajarea spațiului, inclusiv aparatură tehnică, bannere și aranjamente florale;
300.000 de lei pentru o masă tradițională destinată unui număr de 1.000 de persoane, calculată la 300 de lei de persoană;
200.000 de lei pentru un program cultural-artistic cu specific românesc;
30.000 de lei pentru transportul participanților de la conferință la recepție, cu zece autocare.

Alți 155.000 de lei sunt prevăzuți pentru materiale promoționale tipărite și cadouri: 15.000 de lei pentru 1.500 de materiale tipărite și 140.000 de lei pentru 1.500 de cadouri.

Documentul mai include un plafon de 20.000 de lei pentru curierat și transportul materialelor promoționale, cadourilor și obiectelor necesare amenajării spațiului.

Pavel Popescu este vicepreședinte ANCOM din octombrie 2023, când a fost numit de Parlament pentru un mandat de 6 ani. Anterior el a fost deputat PNL și președinte al Comisiei pentru apărare din Camera Deputaților.

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Editor : I.B.

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