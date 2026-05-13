„Pe Bolojan nu l-a demis Parlamentul, l-a demis INS-ul astăzi". Sorin Grindeanu acuză „un plan de sărăcire națională"

Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos / George Călin
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a dus România „într-o criză economică fără precedent” și că a aplicat „o abordare economică falimentară”. 

„Astăzi se confirmă că noi, într-un final, am avut dreptate, când am cerut schimbarea viziunii de guvernare. Și lucrul ăsta nu l-am făcut în ultimele săptămâni, ci încă din toamna anului trecut. Pentru că aici nu este vorba despre un om, ci despre o abordare economică falimentară”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă susținută după publicarea datelor economice ale INS.

Liderul social-democrat a susținut că datele economice publicate de INS ar demonstra eșecul guvernării conduse de Ilie Bolojan.

„Premierul demis Bolojan lasă până la urmă România într-un deșert economic și pentru asta trebuie să plece urgent. Dar urgent. România astăzi este în criză economică. Premierul Bolojan a dus România pe locul doi în Uniunea Europeană la scădere economică”, a afirmat acesta, comparând situația economică a României cu cea a Ucrainei, aflată în război.

„Avem inflație mai mare decât în Ucraina. Pe primul trimestru al acestui an, 2026, inflația este mai mare decât în Ucraina, o țară aflată în război de patru ani de zile”, a spus acesta. 

Acuzații privind „un plan de sărăcire națională”

Sorin Grindeanu a afirmat că efectele guvernării Bolojan se văd în inflația ridicată și în scăderea nivelului de trai: „Experimentul premierului demis Bolojan a fost, până la urmă, un plan de sărăcire națională. Inflație de două cifre, 10,7%, criză economică confirmată, scădere de 4,5% a economiei în cele zece luni ale mandatului Bolojan, putere de cumpărare prăbușită”.

Acesta a avertizat că o continuare a actualei politici economice ar fi dus la creșterea masivă a șomajului și la falimentul multor firme românești.

„Probabil în jur de 300.000 de șomeri, vreo 120.000 de IMM-uri românești care pun lacătul pe ușă. Aceasta este o rețetă a unui dezastru programat”, a spus Grindeanu.

În același timp, acesta a transmis că partidul regretă că nu a intervenit mai devreme pentru a opri ceea ce a numit „managementul prost” al Guvernului: „Regret și regretăm că nu am fost și mai fermi mai devreme. Și că acest management prost nu l-am oprit mai devreme, astfel încât dezastrul la care asistăm astăzi să nu aibă această amploare”.

„Vedem cu tupeu cum premierul Bolojan se adâncește în propriile minciuni și ne spune cum a scăzut deficitul. S-a făcut printr-un artificiu contabil, amânând plăți și punând povară pe bugetul de anul acesta”, a spus liderul PSD.

„Pe Ilie Bolojan nu l-a demis Parlamentul, l-a demis INS”

În discursul său, Sorin Grindeanu a susținut că datele economice oficiale reprezintă adevăratul verdict asupra guvernării conduse de Ilie Bolojan.

„Pe Ilie Bolojan nu l-a demis Parlamentul, l-a demis INS astăzi, prin ceea ce ne-a arătat ca date care nu pot fi contestate. A fost demis de 281 de parlamentari, primul record în istoria României. Până la urmă, astăzi, când vorbim la 10 zile sau 9 zile de la moțiune, vedem o economie în comă, asta e radiografia la zi, vedem o economie în comă, dar totodată vedem circ și bălăcăreală”, a declarat liderul PSD.

Acesta a acuzat și existența unor „abuzuri de putere” în actualul context politic: „S-a făcut un abuz de putere pe care îl vedem în aceste zile și pare că este pus în pericol seiful printr-o ordonanță ilegală. Și știți toată discuția din aceste zile. (...) Un om care în urmă cu vreo 10 ani ne zâmbea larg de sub sigla USL ne spune acum că s-a reformat și se prezintă dreptul imaculat în politica din România. Vă aduc aminte că domnul Ilie Bolojan e în politica din România din 2007, de când a fost secretar general al Guvernului Tăriceanu și de atunci a fost doar la putere. Local, primar și președinte de Consiliu Județean și acum președinte al Senatului și prim-ministru”.

Acesta a susținut că PSD a contribuit la principalele obiective strategice ale României și a apărat măsurile sociale adoptate în perioadele de guvernare ale partidului.

„Partidul pe care îl conduc eu a reușit și a dus România și în Uniunea Europeană, și în NATO, și în Schengen. Nu vă mai spun de lucrurile celelalte care au ținut de guvernarea din ultimii ani sau de lucrurile pe care le-am făcut în mod direct, de kilometri de autostradă, ce au făcut colegii mei în ultimii ani și pe domeniul sănătății și agriculturii. Dar da, atât cât am putut, noi nu am tăiat salarii sau pensii. Noi am mărit salarii și pensii și puterea de cumpărare a românilor de fiecare dată când am guvernat”, a afirmat liderul PSD.

În final, acesta a rezumat criticile sale la adresa lui Ilie Bolojan într-un singur cuvânt: „Ipocrizie”.

