Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intența de vot după două luni de criză politică

Scandalul politic din ultimele luni a ridicat interesul față de politică la fel ca o campanie electorală, arată datele unui sondaj realizat de Agenția de Rating Politic (ARP). Concluziile sondajului indică o creștere a intenției de vot pentru partidele mari, în vreme ce formațiunile mici au pierdut din electorat.

Interesul față de alegeri a crescut, astfel că mai mulți nehotărâți și-au format o opțiune de vot, potrivit ARP, care remarcă faptul că afluxul de votanți a favorizat partidele mari, care cresc sau staționează, în timp ce partidele mici pierd.

Primul partid ca intenție de vot - potrivit sondajului ARP - este AUR, cu 36,4%.

Partidul lui George Simion este urmat de PNL (22,4%), PSD (17,9%), USR (10,5%), UDMR (4,9%), SOS România (2,9%).

În privința evoluției intenției de vot față de perioada de dinaintea crizei (aprilie 2026), aceasta arată că unele partide au câștigat simpatizanți, în vreme ce altele au pierdut: AUR - de la 35,8% la 36,4%; PSD - de la 17,2% la 17,9%; PNL - de la 14,2% la 22,4%; USR - de la 11,2% la 10,5%; SOS - de la 6,2% la 2,9%; UDMR - de la 5,5% la 4,9%.

Sursă: ARP

Sondajul poate fi citit integral aici:

Barometrul POLLINT by ARP Iulie

„PNL este câștigătorul net al ultimelor luni în intenția de vot, atrăgând mai ales votanți nehotărâți, dar și de la partidele mai mici precum USR sau REPER.

AUR își păstrează avansul față de partidele tradiționale și primește și el un mic plus de voturi, în timp ce alte partide „protest” s-au mai stins pentru moment.

PSD își păstrează capitalul electoral, însă are publicul cel mai dezinteresat de alegeri. Invers, votanții PNL și AUR sunt cei mai mobilizați - în caz de alegeri, ele ar fi mai avantajate de momentul politic”, comentează ARP datele sondajului.

De asemenea, ARP mai remarcă faptul că „PSD continuă să fie prins între blocul populist (AUR) și noul pol de votanți PNL-USR, iar USR simte deja amenințarea de a-și pierde alegătorii în fața efectului «Bolojan»”.

O „fuziune” între bazinele PSD și AUR (nu între partide) ar forma un bloc electoral uriaș - cele două bazine electorale fiind complementare, potriivt ARP.

Sondajul ARP a fost realizat ]n perioada: 30 iunie - 3 iulie 2026, pe un eșantion de 1.774 de persoane, reprezentativ pentru România. Eroare statistică la nivel național: 2,8%.

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Editor : B.P.