Pe cine dau românii vina pentru criza politică actuală. Cum se împarte responsabilitatea între partide și lideri politici

Românii sunt împărțiți când e vorba să indice responsabilul pentru criza politică actuală. Potrivit datelor unui sondaj realizat de Agenția de Rating Politic (ARP), românii dau vina în proporții diferite pe PSD, pe Ilile Bolojan și Nicșor Dan sau sunt de părere că toți poartă o parte de vină.

PSD este principalul responsabil pentru criza politică prelungită din ultimele luni din România, consideră 21,7% dintre respondenții sondajului ARP.

O proporție relativ asemănătoare, 21,4%, consoderă că „toți în mod egal” au o vină pentru situația politică actuală.

Pe de altă parte, sunt și români care cred că Ilie Bolojan este de vină pentru criză (15,7%) sau Nicușor Dan (14,8%).

Sursă: ARP

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Barometrul POLLINT by ARP Iulie

„Narațiunile despre criza politică sunt împărțite – fiecare public merge cu teoria lui. Nu există un vinovat net al crizei – în opinia publică, fiecare segment are explicația lui – mai degrabă sunt considerați toți la un loc vinovați”, comentează ARP datele sondajului.

Sondajul ARP a fost realizat ]n perioada: 30 iunie - 3 iulie 2026, pe un eșantion de 1.774 de persoane, reprezentativ pentru România. Eroare statistică la nivel național: 2,8%.

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Editor : B.P.