Pe cine sprijină UDMR la alegerile din Ungaria: „Votul maghiarilor din România nu se va schimba”

Kelemen Hunor susține că „peste 90% din maghiarii din România” vor vota partidul lui Viktor Orban la alegerile parlamentare din primăvara acestui an. În privința opoziției pe care a arătat-o premierul Ungariei față de sancțiunile impuse Rusiei, liderul UDMR spune că „fiecare apără interesele naționale așa cum crede că este mai bine”, dar și că „soarta războiului nu depinde de acest pachet de sancțiuni”.

Kelemen Hunor susține că Viktor Orban este „varianta cea mai bună să meargă mai departe”, întrebat la RFI pe cine susține UDMR la alegerile parlamentare din Ungaria, din luna aprilie.

„Așa consider eu, după ce am văzut în acești ani, inclusiv politica dusă de Orbán în privința minorităților naționale din afara granițelor. Contracandidatul său încă nu a propus nimic care să ne convingă că ar fi un lider mai bun.

Votul maghiarilor din România, din sondajele pe care le-am făcut, merge în proporție de 90% către Orbán. Acest lucru nu s-a schimbat și nu se va schimba în cele aproape 40 de zile care au mai rămas”, a explicat liderul UDMR. 

Întrebat cum vede opoziția lui Viktor Orban față de sancțiunile împotriva Rusiei, Kelemen Hunor a subliniat că „fiecare premier își apără interesele naționale așa cum consideră că este mai bine”.

„Nu este nimic nou și nu cred că soarta războiului depinde de acest pachet de sancțiuni. Este un semnal. Ar fi trebuit să slăbească Rusia, dar, dacă ne uităm la modul în care funcționează Rusia și la felul în care ocolesc rușii sancțiunile, nu a fost slăbită foarte mult.

Până acum, nu sancțiunile l-au făcut pe Vladimir Putin să se oprească. Eu nu o să comentez niciodată poziția niciunui guvern, indiferent dacă este Ungaria, Germania sau Marea Britanie – fiecare are dreptul să promoveze interesele statului pe care îl reprezintă”, a explicat acesta. 

La ultimele alegeri parlamentare din Ungaria, organizate în 2022, peste 190 000 de cetăţeni maghiari care locuiesc în România s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență, după cum a anunțat Attila Nagy, preşedintele Biroului Electoral Central din Ungaria.

