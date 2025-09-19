În primele luni ale acestui an, senatorii și deputații români au efectuat 99 de deplasări externe, potrivit datelor publicate până acum de Parlament. Costul total al acestor vizite a depășit 1,6 milioane de lei. Printre destinațiile exotice se numără Etiopia, Senegal, Vietnam, Egipt și Maroc. Chiar dacă s-a promis reducerea numărului de delegați pentru a limita cheltuielile, în unele cazuri au fost aprobate deplasări pentru 5, 6 sau chiar 9 persoane deodată.

Camera Deputaților

În total, Camera Deputaților a cheltuit peste 1 milion de lei (1.115.849 lei) cu deplasările aleșilor în străinătate, din ianuarie și până la finalul iunie când figurează ultimele date publice.

Cele mai scumpe deplasări

Deputații au efectuat 88 de vizite externe, cea mai scumpă deplasare fiind la finalul lunii mai, în Statele Unite ale Americii. Pentru trei parlamentari, de la buget s-au decontat aproximativ 112.000 de lei, echivalentul a peste 22.000 de euro. Din delegație au făcut parte Alina Gorghiu (PNL), Cristina Prună (USR) și Ramona Bruynseels (AUR), care au participat la Sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a NATO.

Sursă foto: Facebook

În Etiopia la adunarea ortodoxiei

Deputatul PSD Ionuț Vulpescu a mers, în luna mai, în Etiopia la adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei (AIO) şi lansarea volumului „Sfânta Sofia – Bisericile înţelepciunii lui Dumnezeu în lume”. Nu mai puțin de 11 zile a durat deplasarea, după cum reiese din datele publicate de Camera Deputaților, și a costat peste 25.500 de lei.

Sursă foto: Facebook/ Ionuț Vulpescu

Tot la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei, Ionuț Vulpescu fusese și în Egipt, în luna martie, timp de 9 zile. Deputatul PSD a mers, o lună mai târziu, și în Uzbekistan, la lucrările celei de-a 150-a Adunări a Uniunii Interparlamentare (UIP). La același eveniment au participat alți 6 deputați, însă pentru 8 zile.

Emiratele Arabe Unite, Azerbaidjan și Maroc

Actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a mers în Emiratele Arabe, în luna mai, în calitate de președinte al Comisiei pentru Sănătate, pentru „convorbiri privind optimizarea legislativă în sectorul digitalizării medicale şi al cybersecurity”. Trei zile a petrecut acolo, iar prețul deplasării a fost de 17.831 de lei.

Mirela Furtună, deputat PSD, a mers în luna mai în Maroc, la Forumul Economic desfășurat sub egida Adunării Parlamentare a Mediteranei, deplasare pentru care Parlamentul a decontat puțin peste 8.500 de lei.

Sursă foto: Facebook/ Mirela Furtună

Alți deputați au mers și în Azerbaidjan. Întâi, în luna aprilie deputatul PSD Adrian Solomon, pentru două zile și jumătate, participând alături de președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, la o vizită oficială. În iulie l-au urmat și alți colegi, mai exact trei deputați, care au participat pentru 4 zile la cea de-a 65-a Adunare Generală a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN). Pentru deplasarea acestora, Camera Deputaților a decontat 14.866 de lei.

Senat

Senatul a actualizat deplasările externe ale parlamentarilor doar până în luna aprilie. Astfel, în primele patru luni din acest an la Senat s-au înregistrat 11 deplasări externe, care au costat aproximativ 580.000 de lei.

Câte 9 aleși într-o singură deplasare

Cea mai mare delegație solicitată a fost pentru 9 persoane de la Comisia pentru Politică Externă, care urmau să plece în Turcia, în luna martie. Este de altfel și una dintre cele mai costisitoare deplasări, pentru patru zile costul fiind de peste 51.800 de lei.

Tot la capitolul delegații mari, cinci senatori au mers în luna aprilie în Franța la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Pentru șase zile, Senatul a decontat 61.316 lei.

Senatorul care a vizitat două continente în 4 luni

Senatorul PNL Sorin Cîmpeanu a mers într-unele dintre cele mai exotice deplasări. Pe lângă vizitele în Europa, în luna ianuarie acesta a mers, pentru 9 zile, în Vietnam la reuniunea Biroului Adunării Parlamentare a Francofoniei. Costul deplasării depășește 46.900 de lei, potrivit datelor publicate de Senat.

Sursă foto: Facebook/ Assemblée parlementaire de la Francophonie

Câteva luni mai târziu, la sfârșitul lunii aprilie, Sorin Cîmpeanu a mers și în Senegal, timp de 6 zile, pentru un eveniment similar celui din Vietnam. De data aceasta, deplasarea a costat puțin peste 30.000 de lei.