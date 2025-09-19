Live TV

Foto Pe unde au ajuns parlamentarii români de la începutul anului: Etiopia, Senegal, Vietnam. Topul celor mai costisitoare deplasări

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
Alegeri parlamentare 2024 Ce votăm pe 1 decembrie și care este procedura prin care se decid membrii Parlamentului. Foto Shutterstock
Foto: Shutterstock
Din articol
Cele mai scumpe deplasări În Etiopia la adunarea ortodoxiei Emiratele Arabe Unite, Azerbaidjan și Maroc Câte 9 aleși într-o singură deplasare Senatorul care a vizitat două continente în 4 luni

În primele luni ale acestui an, senatorii și deputații români au efectuat 99 de deplasări externe, potrivit datelor publicate până acum de Parlament. Costul total al acestor vizite a depășit 1,6 milioane de lei. Printre destinațiile exotice se numără Etiopia, Senegal, Vietnam, Egipt și Maroc. Chiar dacă s-a promis reducerea numărului de delegați pentru a limita cheltuielile, în unele cazuri au fost aprobate deplasări pentru 5, 6 sau chiar 9 persoane deodată.

Camera Deputaților

În total, Camera Deputaților a cheltuit peste 1 milion de lei (1.115.849 lei) cu deplasările aleșilor în străinătate, din ianuarie și până la finalul iunie când figurează ultimele date publice.

Cele mai scumpe deplasări

Deputații au efectuat 88 de vizite externe, cea mai scumpă deplasare fiind la finalul lunii mai, în Statele Unite ale Americii. Pentru trei parlamentari, de la buget s-au decontat aproximativ 112.000 de lei, echivalentul a peste 22.000 de euro. Din delegație au făcut parte Alina Gorghiu (PNL), Cristina Prună (USR) și Ramona Bruynseels (AUR), care au participat la Sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a NATO.

Screenshot 2025-09-19 at 15.35.47
Sursă foto: Facebook

În Etiopia la adunarea ortodoxiei

Deputatul PSD Ionuț Vulpescu a mers, în luna mai, în Etiopia la adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei (AIO) şi lansarea volumului „Sfânta Sofia – Bisericile înţelepciunii lui Dumnezeu în lume”. Nu mai puțin de 11 zile a durat deplasarea, după cum reiese din datele publicate de Camera Deputaților, și a costat peste 25.500 de lei. 

ionut vulpescu in etiopia
Sursă foto: Facebook/ Ionuț Vulpescu

Tot la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei, Ionuț Vulpescu fusese și în Egipt, în luna martie, timp de 9 zile. Deputatul PSD a mers, o lună mai târziu, și în Uzbekistan, la lucrările celei de-a 150-a Adunări a Uniunii Interparlamentare (UIP). La același eveniment au participat alți 6 deputați, însă pentru 8 zile.

Emiratele Arabe Unite, Azerbaidjan și Maroc

Actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a mers în Emiratele Arabe, în luna mai, în calitate de președinte al Comisiei pentru Sănătate, pentru „convorbiri privind optimizarea legislativă în sectorul digitalizării medicale şi al cybersecurity”. Trei zile a petrecut acolo, iar prețul deplasării a fost de 17.831 de lei.

Mirela Furtună, deputat PSD, a mers în luna mai în Maroc, la Forumul Economic desfășurat sub egida Adunării Parlamentare a Mediteranei, deplasare pentru care Parlamentul a decontat puțin peste 8.500 de lei. 

mirela furtuna in maroc
Sursă foto: Facebook/ Mirela Furtună

Alți deputați au mers și în Azerbaidjan. Întâi, în luna aprilie deputatul PSD Adrian Solomon, pentru două zile și jumătate, participând alături de președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, la o vizită oficială. În iulie l-au urmat și alți colegi, mai exact trei deputați, care au participat pentru 4 zile la cea de-a 65-a Adunare Generală a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN). Pentru deplasarea acestora, Camera Deputaților a decontat 14.866 de lei.

Senat

Senatul a actualizat deplasările externe ale parlamentarilor doar până în luna aprilie. Astfel, în primele patru luni din acest an la Senat s-au înregistrat 11 deplasări externe, care au costat aproximativ 580.000 de lei. 

Câte 9 aleși într-o singură deplasare

Cea mai mare delegație solicitată a fost pentru 9 persoane de la Comisia pentru Politică Externă, care urmau să plece în Turcia, în luna martie. Este de altfel și una dintre cele mai costisitoare deplasări, pentru patru zile costul fiind de peste 51.800 de lei.

Tot la capitolul delegații mari, cinci senatori au mers în luna aprilie în Franța la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Pentru șase zile, Senatul a decontat 61.316 lei.

Senatorul care a vizitat două continente în 4 luni

Senatorul PNL Sorin Cîmpeanu a mers într-unele dintre cele mai exotice deplasări. Pe lângă vizitele în Europa, în luna ianuarie acesta a mers, pentru 9 zile, în Vietnam la reuniunea Biroului Adunării Parlamentare a Francofoniei. Costul deplasării depășește 46.900 de lei, potrivit datelor publicate de Senat.

sorin cimpeanu
Sursă foto: Facebook/ Assemblée parlementaire de la Francophonie

Câteva luni mai târziu, la sfârșitul lunii aprilie, Sorin Cîmpeanu a mers și în Senegal, timp de 6 zile, pentru un eveniment similar celui din Vietnam. De data aceasta, deplasarea a costat puțin peste 30.000 de lei. 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
teodora pana fb
2
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
3
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
4
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
Avion F-22 raptor
5
Un avion F-22 Raptor al Forțelor Aeriene ale SUA a făcut cea mai lungă lansare a unei...
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Digi Sport
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Olguța Vasilescu
Olguța Vasilescu: Nu va fi criză politică dacă pleacă Ilie Bolojan...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de...
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Exercițiu militar NATO de amploare în România. Moșteanu: „Nu suntem...
bolojan retaileri original_govr2957
Reprezentanții retailerilor i-au spus lui Bolojan că nu mai vor...
Ultimele știri
Serghei Lavrov se va întâlni cu Marco Rubio săptămâna viitoare. Întâlnirea vine după ce Trump s-a declarat „supărat” pe Putin
Un bărbat din Arad a fost reţinut după ce ar fi aruncat la gunoi zece pui de câine. Șase dintre ei au murit
Ouă bio vândute în două mari rețele comerciale, retrase de la raft din cauza riscului de contaminare cu Salmonella
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu face declaratii
AUR a depus moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu: „Nu cunoaște domeniul pe care îl coordonează”
plenul senatului
Nicușor Dan a cerut Parlamentului aprobarea înființării Comandamentului Nodului Logistic - România, parte a asistenței pentru Ucraina
BANI MAI MULTI PARLAMENTARI INQUAMPHOTOS
Parlamentul cheltuie 1 milion € cu angajații aleșilor, lunar: peste 1.000 de consilieri și șoferi la 464 de senatori și deputați
carte de vizita cu foita de aur
Un deputat a aflat șocat că la Parlament cărțile de vizită sunt făcute cu foiță de aur. „Se decontează pe protocol”
plen camera deputatilor
Parlamentul a respins înființarea unei comisii care să investigheze abuzurile sexuale în universități
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea...
Fanatik.ro
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima...
Adevărul
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5...
Playtech
Pot cumpăra un apartament doar pe numele meu dacă sunt căsătorit? Regula oficială
Digi FM
Toată un zâmbet. Încântătoarea Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A fermecat publicul din NYC
Digi Sport
Antonela Roccuzzo a făcut ravagii cu cea mai recentă postare. ”O perfecțiune de femeie!”
Pro FM
Băieții lui Britney Spears, într-o rară fotografie de familie, alături de verișoarele lor, fiicele lui Jamie...
Film Now
Scorsese va regiza „What Happens at Night”, o adaptare a romanului de groază cu același nume. Cine sunt...
Adevarul
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările...
Newsweek
Creștere record de pensie cu 1.700 lei la trecerea la „limită de vârstă”. Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”