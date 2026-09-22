Peiu (AUR): Dacă Grindeanu ne face o invitaţie, ne ducem să vorbim. Majorităţile se fac înainte de consultările de la Cotroceni

Reprezentanţii AUR sunt dispuşi să se întâlnească cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, dacă acesta lansează o invitaţie la discuţii, a spus marţi liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, care i-a transmis liderului social-democraţilor că „majorităţile se fac înainte de consultările formale de la Cotroceni”.

El a fost întrebat la Parlament cum comentează faptul că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude o majoritate cu AUR.

„Domnul Grindeanu trebuie să înţeleagă un lucru important: majorităţile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program şi în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitaţie, ne ducem să vorbim cu domnia sa sau, mă rog, cu reprezentanţii PSD. Dacă convenim împreună, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni", a subliniat Peiu, potrivit Agerpres.

Acesta a menţionat că se referă la discuţii instituţionale.

Petrişor Peiu susţine că nu există discuţii cu parlamentari „la bucată”: „Nu există aşa ceva. Sunt poveşti, se laudă ei".

Totodată, întrebat cum va vota un Guvern format în jurul lui Siegfried Mureşan, care exclude în momentul de faţă orice discuţie cu AUR, Peiu a arătat că „nu are nicio şansă".

„Dacă aş fi fost rău, aş fi zis că nu comentez ce zice fostul premier desemnat. Nu, nu are nicio şansă. Cu cine să mai vorbească şi ce să facă? E un episod încheiat. (...) Ce să căutăm? Probabil că nici nu vom ajunge acolo (în sală - n.r.)", a spus senatorul AUR.

Editor : M.B.