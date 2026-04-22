Exclusiv Peiu confirmă că AUR a discutat „informal” cu parlamentari de la PSD și PNL. Zetea: „Nu putem fi acuzați de rea-credință”

George Simion are un schimb de replici cu Sorin Grindeanu, în plenul Camerei Deputaților. 18 noiembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
PSD exclude o alianță cu AUR Despre presupuse negocieri AUR cu PSD și PNL

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat miercuri la Digi24 că au existat discuții „informale” între parlamentari social-democrați, dar și liberali, cu cei de la AUR. Peiu subliniază însă că negocieri oficiale pot avea loc doar după alegeri anticipate, „în baza unei noi artitmetici parlamentare”. În acest context, vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a reiterat că partidul său nu dorește o alianță cu George Simion.

 

Petrișor Peiu avertizează că AUR va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar dacă ulterior nu poate fi constituită o majoritate guvernamentală, alegerile anticipate ar fi singura soluție democratică.

„Vom vota orice moțiune de cenzură împotriva acestui Guvern și dacă nu se depune, vom depune noi una în mai. Referitor la ce propunem în loc - alegeri anticipate, din moment ce este imposibil de constituit o majoritate guvernamentală. Dacă se va ajunge să se constate că este imposibil de constituit o majoritate guvernamentală, soluția democratică este cu alegeri anticipate”, a declarat Peiu.

În ce privește o guvernare cu alte partide, el spune că „este o discuție care nu poate avea loc decât după niște eventuale alegeri anticipate, în baza unei noi aritmetici parlamentare”.

„Deocamdată nu știm cine va mai intra în Parlament și cine nu”, adaugă acesta.

PSD exclude o alianță cu AUR

Întrebat dacă exlude o alianță PSD-AUR, Gabriel Zetea a răspuns că în cadrul consultărilor cu Nicușor Dan acest lucru a fost confirmat. 

„Cu siguranță această decizie este luată deja în Partidul Social Democrat. Am spus foarte clar că încercăm în acest moment să-i dăm posibilitatea președintelui României Nicușor Dan de a remedia acest conflict politic în interiorul coaliției.

Ne dorim continuarea acestei coaliții, cu o singură condiție - ca din fruntea guvernului să fie înlăturat Ilie Bolojan, adică o singură persoană. În rest, partidele care constituie această coaliție pro-europeană trebuie să meargă și din punctul meu de vedere ar fi recomandabil să meargă înainte, altfel Partidul Social Democrat va merge în opoziție”, a afirmat vicepreședintele PSD la Digi24.

Despre presupuse negocieri AUR cu PSD și PNL

„Nu poate să fie acuzat Partidul Social Democrat de absolut de rea-credință, ba dimpotrivă. Noi ne-am asumat direct acest mesaj, l-am confirmat în fața președintelui României”, a mai spus Zetea, întrebat dacă PSD negociază o alianță cu AUR.

„În schimb, dacă vă uitați în stenogramele de la Partidul Național Liberal, acolo ați văzut atitudini duplicitare, foarte mulți lideri ai Partidului Național Liberal care i-au cerut lui Ilie Bolojan să-și asume printr-un vot o potențială negociere cu AUR. La Partidul Social Democrat nu există acest lucru”, acuză el. 

Peiu susține însă că au existat doar discuții informale între parlamentari PSD și PNL cu parlametari AUR.

„Am spus că diverși colegi parlamentari din PSD, cât și din PNL au discutat, să spunem, la cafea sau cum spuneți dumneavoastră, presa, om la om, cu unii parlamentari inclusiv de la AUR”, a spus acesta.

„Dar nu au existat discuții formale cu niciunul dintre cele două partide”, subliniază Peiu.

Citește și: Simion, atac dur la Guvern: „E dezastruos. Vom vota orice moțiune ca să plece acasă”. Despre Nicușor Dan: „Nu-și respectă atribuțiile”

 

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
explozie la cet vest bucuresti
5
Explozie la CET Vest București. Aproximativ 2.300 de blocuri fără apă caldă. Care a fost...
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Digi Sport
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grindeanu_PSD_VOT_2_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
Ilie Bolojan și Kelemen Hunor
Kelemen Hunor vorbește despre un guvern minoritar PNL - USR - UDMR - minorităţi. Care este condiția pentru a funcționa
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD, PNL, UDMR au fost la consultările cu Nicușor Dan, urmează minoritățile și USR. Ce au declarat liderii la ieșirea de la Cotroceni
dumitru costin Reprezentanții sindicatelor CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR Frăția, CSDR și CSN Meridian, alături de patronatele Confederația Concordia și Confederația Patronală IMM România, se întâlnesc cu președintele Camerei Deputaților
Sindicatele au propus, la întâlnirea cu PSD, un program de guvernare pentru negocierile de formare a unei noi coaliţii
Ministrul Muncii, Florin Manole
Florin Manole: PSD merge înainte indiferent de criza din Guvernul Bolojan. Legea salarizării intră în dezbatere publică
Recomandările redacţiei
bolojan si grindeanu in parlament
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu...
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Cine sunt cei care i-ar putea înlocui pe miniștrii PSD demisionari...
metrou incident
Circulația metroului, blocată pe magistrala 4. O bucată din tavanul...
Ultimele știri
Curtea de Apel respinge o cerere de anulare a numirii în funcţie a judecătorului CCR Mihai Busuioc, depusă de o avocată AUR
A fost desemnat constructorul pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii. Cât vor dura lucrările și ce segmente vor fi prioritizate
Închisoare pe viaţă pentru bărbatul din Prahova care şi-a ucis cu toporul partenera însărcinată. Decizia este definitivă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, de nerecunoscut la Survivor România în timpul unui dialog cu soția sa, Ioana: ”O să vezi”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
“Ofertă de 50.000 euro pe lună!” Cum pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Încă 5: au semnat rezilierea contractelor! Mirel Rădoi n-a plecat singur de la FCSB
Pro FM
„Nimic nu mă poate opri, sunt LIBERĂ”. Jennifer Lopez, atitudine și abdomen parcă sculptat într-o filmare...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment