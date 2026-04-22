Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat miercuri la Digi24 că au existat discuții „informale” între parlamentari social-democrați, dar și liberali, cu cei de la AUR. Peiu subliniază însă că negocieri oficiale pot avea loc doar după alegeri anticipate, „în baza unei noi artitmetici parlamentare”. În acest context, vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a reiterat că partidul său nu dorește o alianță cu George Simion.

Petrișor Peiu avertizează că AUR va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar dacă ulterior nu poate fi constituită o majoritate guvernamentală, alegerile anticipate ar fi singura soluție democratică.

„Vom vota orice moțiune de cenzură împotriva acestui Guvern și dacă nu se depune, vom depune noi una în mai. Referitor la ce propunem în loc - alegeri anticipate, din moment ce este imposibil de constituit o majoritate guvernamentală. Dacă se va ajunge să se constate că este imposibil de constituit o majoritate guvernamentală, soluția democratică este cu alegeri anticipate”, a declarat Peiu.

În ce privește o guvernare cu alte partide, el spune că „este o discuție care nu poate avea loc decât după niște eventuale alegeri anticipate, în baza unei noi aritmetici parlamentare”.

„Deocamdată nu știm cine va mai intra în Parlament și cine nu”, adaugă acesta.

PSD exclude o alianță cu AUR

Întrebat dacă exlude o alianță PSD-AUR, Gabriel Zetea a răspuns că în cadrul consultărilor cu Nicușor Dan acest lucru a fost confirmat.

„Cu siguranță această decizie este luată deja în Partidul Social Democrat. Am spus foarte clar că încercăm în acest moment să-i dăm posibilitatea președintelui României Nicușor Dan de a remedia acest conflict politic în interiorul coaliției.

Ne dorim continuarea acestei coaliții, cu o singură condiție - ca din fruntea guvernului să fie înlăturat Ilie Bolojan, adică o singură persoană. În rest, partidele care constituie această coaliție pro-europeană trebuie să meargă și din punctul meu de vedere ar fi recomandabil să meargă înainte, altfel Partidul Social Democrat va merge în opoziție”, a afirmat vicepreședintele PSD la Digi24.

Despre presupuse negocieri AUR cu PSD și PNL

„Nu poate să fie acuzat Partidul Social Democrat de absolut de rea-credință, ba dimpotrivă. Noi ne-am asumat direct acest mesaj, l-am confirmat în fața președintelui României”, a mai spus Zetea, întrebat dacă PSD negociază o alianță cu AUR.

„În schimb, dacă vă uitați în stenogramele de la Partidul Național Liberal, acolo ați văzut atitudini duplicitare, foarte mulți lideri ai Partidului Național Liberal care i-au cerut lui Ilie Bolojan să-și asume printr-un vot o potențială negociere cu AUR. La Partidul Social Democrat nu există acest lucru”, acuză el.

Peiu susține însă că au existat doar discuții informale între parlamentari PSD și PNL cu parlametari AUR.

„Am spus că diverși colegi parlamentari din PSD, cât și din PNL au discutat, să spunem, la cafea sau cum spuneți dumneavoastră, presa, om la om, cu unii parlamentari inclusiv de la AUR”, a spus acesta.

„Dar nu au existat discuții formale cu niciunul dintre cele două partide”, subliniază Peiu.

