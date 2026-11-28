Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă o imagine incompletă a deficitului bugetar. Senatorul afirmă că ținta de 6,2% din PIB pentru finalul anului ar putea fi atinsă doar prin amânarea unor plăți de zeci de miliarde de lei.

Senatorul contestă cifrele prezentate de Ministerul Finanțelor și atrage atenția că execuția bugetară la zece luni indică un deficit de 82 de miliarde de lei, echivalentul a 3,92% din PIB. În opinia sa, la această sumă trebuie adăugate și obligațiile de plată neachitate de stat, care ar depăși 19 miliarde de lei. Astfel, deficitul ar ajunge, în calculul senatorului, la aproximativ 101 miliarde de lei.

„După ce publică execuţia bugetară la 10 luni cu un deficit de 82 de miliarde de lei ( 3,92% din PIB), ministrul finanţelor ne spune candid că, de fapt, nu a plătit peste 19 miliarde de lei, adică deficitul real ar fi 101 miliarde de lei. Câteva rânduri mai jos recunoaşte la fel de ingenuu că deficitul bugetar la final de an poate fi 6,2% doar dacă nu se plătesc cele 47 de miliarde de lei de care ar mai avea nevoie statul pentru a funcţiona. 47 de miliarde de lei înseamnă cam 2,3% din PIB!", afirmă liderul senatorilor AUR, într-o postare pe Facebook.

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Petrișor Peiu pune sub semnul întrebării modul în care sunt prezentate datele financiare și susține că guvernanții ar trebui să răspundă penal dacă prezintă situații financiare manipulate.

„În realitate, statul se face că uită să plătească cam 2,3% din PIB. Acum nu ne rămâne să ne întrebăm de ce statul poate să îşi manipuleze datele financiare cum vrea ministrul Nazare, iar un administrator de firmă ar merge la puşcărie dacă ar face asta? Până la urmă de ce nu pot fi pedepsiţi penal şi guvernanţii care prezintă situaţii financiare manipulate?", a declarat Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Subiectul a fost abordat și de ministrul Muncii, Florin Manole, care a atras atenția asupra solicitărilor suplimentare de 47,6 miliarde de lei menționate în raportul Ministerului Finanțelor. Din această sumă, 19,1 miliarde de lei reprezintă obligații certe de plată care nu sunt acoperite de creditele bugetare rămase. Manole a precizat că aceste obligații nu au dispărut, ci au fost împinse în viitor.

Ministrul Finanțelor a anunțat, într-o conferință de presă, că deficitul bugetar după primele zece luni ale anului este cu aproximativ 27 de miliarde de lei mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ministrul a precizat că publicarea raportului privind finanțele publice urmărește creșterea transparenței înainte de adoptarea bugetului pentru 2027 și a subliniat că România trebuie să continue procesul de consolidare fiscală.

Editor : A.R.