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Peiu, după ce România nu a obținut șefia Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei: „De ce s-a asumat un obiectiv atât de straniu?”

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Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin
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Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a criticat luni „obiectivul straniu” asumat de România de a susţine candidatura lui Dacian Cioloş pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.

„Vreau să exprim profunda frustrarea cetăţenilor României privind faptul că, deşi s-a cheltuit o sumă importantă din bugetul statului şi un minister întreg a lucrat la acest obiectiv, s-a dovedit că încă un obiectiv important de politică externă, obţinerea de către consilierul prezidenţial Dacian Cioloş a demnităţii de secretar general al Organizaţiei Francofoniei, s-a dovedit irealizabilă. Două aspecte avem aici de criticat. În primul rând, faptul că tot Ministerul de Externe, având la dispoziţie în plus un buget de 1,8 milioane de lei, a lucrat pentru acest obiectiv despre care se ştia de mult timp că este greu de realizat, ca să nu spun irealizabil”, a declarat Petrișor Peiu luni, la Parlament, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El susţine că alte două obiective de politică externă a României, Visa Waiver şi OCDE, sunt „cel puţin întârziate, dacă nu cumva ratate”.

„S-a trecut la acest obiectiv, uitându-se total de celelalte două priorităţi ale României în politică externă, şi anume reintrarea în programul Visa Waiver, respectiv aderarea la OCDE. Ambele sunt obiective cel puţin întârziate, dacă nu cumva ratate, şi nimeni nu-şi asumă nicio răspundere politică. Ar fi timpul ca pentru toate aceste lucruri să îşi asume cineva răspunderea politică, mai ales că un fost demnitar important din zona Ministerului de Externe este acum prim-ministru în Guvernul României. Nu se poate să avem atâtea eşecuri la rând şi nimeni să nu răspundă pentru ele. S-au cheltuit bani, s-a cheltuit energie, şi nimeni nu mai spune de ce nu intrăm în OCDE. De ce nu reintrăm în Visa Waiver, cine se opune şi cine este vinovat? Că nu se opune cineva de florile mărului. Şi de ce s-a asumat un obiectiv atât de straniu în raport cu interesul naţional a României? Organizaţia Internaţională a Francofoniei este o organizaţie cu majoritatea statelor în Africa şi în Asia. Noi, teoretic, aveam un regim pro-european”, a adăugat Peiu.

Delegaţii la cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, desfăşurat duminică şi luni în capitala Cambodgiei, Phnom Penh, nu au reuşit luni să ajungă la un consens în ceea ce priveşte alegerea noului secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei şi au decis amânarea scrutinului cu un an.

Preşedinta în exerciţiu a organizaţiei, rwandeza Louise Mushikiwabo, care candida pentru un al treilea mandat, va rămâne la conducerea organizaţiei pentru încă un an.

Candidatul României, Dacian Cioloş, fost comisar european şi fost premier al României, a declarat în context că „oricine preia funcţia de secretar general trebuie să servească comunitatea francofonă în ansamblul ei, nu să o ia ostatică, iar procedura de vot trebuie clarificată”.

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Editor : B.P.

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