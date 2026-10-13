Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus că parlamentarii formațiunii iau în calcul să iasă din sală la votul pentru guvernul Luca Niculescu, dacă acesta nu-și depune între timp mandatul. În opinia sa, sunt șanse mici ca premierul desemnat să-și formeze o echipă și să finalizeze programul de guvernare până joi. Pe de altă parte, chiar dacă noul cabinet ar trece de votul Parlamentului, va avea o majoritate fragilă care „nu va rezista mult”, mai spune Peiu, care se pronunță în favoarea alegerilor anticipate.

„Domnul președinte Nicușor Dan a spus foarte clar că nu va avea un premier desemnat care să discute o majoritate cu AUR. Era clar că domnul Luca Niculescu nu va vorbi cu noi acest subiect”, a spus Peiu, confirmând că nu a avut discuții cu premierul desemnat.

„Ceea ce are nevoie țara astăzi este o majoritate stabilă care să poată să ia niște măsuri raționale și în același timp destul de profunde față de situația pe care o avem. Acest lucru nu se poate face, din fericire sau din păcate, nu știu, fiecare din ce punct de vedere privește, în actuala configurație parlamentară. Vedeți că sunt aproape șase luni de când se încearcă acest lucru”, a spus el.

„Și atunci poți să încerci în continuare să te izbești cu capul de zid până când îți crapă total capul sau poți să faci altceva, poți să încerci să ocolești zidul”, întrebat despre posibilitatea alegerilor anticipate.

Întrebat dacă parlamentarii AUR iau în calcul să plece din sală, la votul pentru guvernul Niculescu, Peiu a spus: „Sigur că luăm în calcul acest lucru, de vreme ce premierul desemnat și președintele iau în calcul că noi nu avem dreptul să participăm la o majoritate parlamentară, ceea ce este pe lângă Constituție. Adică trebuie cumva să răspunzi unor astfel de atitudini autoritare”.

Totuși, el nu crede că se va ajunge la momentul votului.

„Din ce se vede astăzi, nici nu avem încă o echipă de miniștri, un program de guvernare. Trebuie să ai audieri, trebuie... Eu nu prea văd cum se poate face. Nu mi se pare că evoluează în sensul ăsta”, a spus Peiu.

Întrebat despre varianta unui guvern cu miniștri PSD și tehnocrați, care să treacă cu votul liberalilor, dar după care PNL să rămână în opoziție, Peiu a spus: „Nu cred că au șanse să facă ceva concret, dacă vor trece acest guvern, dar, repet, nu văd că se îndreaptă spre trecere, spre învestirea acestui guvern și, în niciun caz, nu cred că un guvern compus din PSD plus tehnocrați PSD are șanse să facă ceva pentru țară”.

„Și dacă se face majoritatea, va fi una foarte fragilă care nu va rezista mult. Asta este foarte clar. Deci nu cred în soluția unui astfel de guvern”, a adăugat Peiu.

Editor : M.B.