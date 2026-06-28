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Exclusiv Peiu spune care a fost „greșeala principală” făcută de Grindeanu în negocierile pentru noul Guvern

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Sorin Grindeanu la dezbaterea și votul moțiunii de cenzură, 5 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat duminică, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că „principala greșeală” făcută de președintele PSD, în contextul crizei politice, „a fost credința prea mare în jocuri de culise și lipsa de încredere în ceea ce se face transparent”. 

„Sorin Grindeanu a greșit, după părerea mea, prin faptul că el are toată autoritatea unui lider de partid. Partidul domniei sale a votat să-l lase pe domnul Grindeanu să reprezinte partidul în acest joc. Domnul Grindeanu are o decență politică mult mai mare decât domnul Nicușor Dan, dar cred că greșeala principală pe care a făcut-o în acest joc a fost credința prea mare în jocuri de culise și lipsa de încredere în ceea ce se face transparent, în văzul lumii”, a afirmat Peiu. 

În ce privește negocierilor pentru viitorul Guvern, el a spus că partidele nu fac neapărat bine că nu iau în calcul AUR.

„Cu sinceritate, AUR, deocamdată a fost exclus de către domnul Grindeanu, domnul Grindeanu a spus că va face o majoritate, va face o guvernare fără AUR, deci este clar că nu este chemat să îşi spună punctul de vedere aici, şi-l va spune, probabil, în Parlament, când proiectele respective vor fi în poziţia de a fi extrem de disputate, pentru că vor fi interese destul de diferite din partea partidelor care vor semna respectiva înţelegere şi cred că AUR va avea o poziţie de arbitru în multe cazuri”, a afirmat Petrişor Peiu.

Acesta susţine că, prin menţinerea AUR în afara discuţiilor politice, partidele din fosta coaliţie nu îşi fac bine şi nici nu slăbesc AUR.

„E o poziţie prin care partidele să zic din fosta coaliţie, nu ştiu cum se numesc gruparea aceea, vor zice: uite, ţinem AUR deoparte, dar nu ştiu dacă îşi fac neapărat bine, adică nu ştiu dacă slăbesc poziţia AUR prin ceea ce fac şi atunci AUR, cinic vorbind, de ce să întrerupă adversarul când greşeşte? E o poziţie convenabilă”, mai spune Petrişor Peiu.

 

Editor : C.L.B.

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