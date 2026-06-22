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Peiu susține că Nicușor Dan și PSD presează AUR să voteze Guvernul Veștea: „Asta ar aduce prăbuşirea partidului”

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petrisor peiu face declaratii
Petrișor Peiu, Foto: Inquam Photos / George Călin
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Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat, într-un mesaj pe rețelele sociale, că președintele Nicușor Dan și PSD pun presiune pe AUR să voteze Guvernul Veștea. Însă acest lucru „ar aduce prăbuşirea” partidului, susține acesta. 

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El spune că preşedintele Nicuşor Dan şi PSD se află în situaţia dificilă de a propune un Guvern care nu poate să treacă de votul Parlamentului, iar singura ieşire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze Cabinetul Veştea.

„Nicuşor Dan şi PSD s-au pus în situaţia dificilă de a propune un Guvern care nu poate să treacă de votul Parlamentului. Singura ieşire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze învestirea Guvernului. Dar asta ar aduce prăbuşirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD?”, a scris el pe Facebook.

Premierul desemnat Adrian Veştea a depus, duminică, la Parlament, lista Cabinetului şi programul de guvernare. Din noul Cabinet ar urma să facă parte nouă miniştri PSD, cinci miniştri PNL - aripa Veştea şi patru independenţi.

Lista Cabinetului este:

Adrian Veştea - prim-ministru

Marian Neacşu - vicepremier, ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)

Diana Morar - vicepremier (independent)

Alexandru Nazare - ministru de Finanţe (independent)

Florin Zaharia - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii (PSD)

Monica Anisie - ministru al Educaţiei şi Cercetării (PNL)

Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (independent)

Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD)

Ionuţ Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naţionale (PNL)

Radu Marinescu - ministru al Justiţiei (PSD)

Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea - secretar general al Guvernului (PSD).

Editor : C.L.B.

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