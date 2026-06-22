Peiu susține că Nicușor Dan și PSD presează AUR să voteze Guvernul Veștea: „Asta ar aduce prăbuşirea partidului”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat, într-un mesaj pe rețelele sociale, că președintele Nicușor Dan și PSD pun presiune pe AUR să voteze Guvernul Veștea. Însă acest lucru „ar aduce prăbuşirea” partidului, susține acesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El spune că preşedintele Nicuşor Dan şi PSD se află în situaţia dificilă de a propune un Guvern care nu poate să treacă de votul Parlamentului, iar singura ieşire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze Cabinetul Veştea.

„Nicuşor Dan şi PSD s-au pus în situaţia dificilă de a propune un Guvern care nu poate să treacă de votul Parlamentului. Singura ieşire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze învestirea Guvernului. Dar asta ar aduce prăbuşirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD?”, a scris el pe Facebook.

Premierul desemnat Adrian Veştea a depus, duminică, la Parlament, lista Cabinetului şi programul de guvernare. Din noul Cabinet ar urma să facă parte nouă miniştri PSD, cinci miniştri PNL - aripa Veştea şi patru independenţi.

Lista Cabinetului este:

Adrian Veştea - prim-ministru

Marian Neacşu - vicepremier, ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)

Diana Morar - vicepremier (independent)

Alexandru Nazare - ministru de Finanţe (independent)

Florin Zaharia - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii (PSD)

Monica Anisie - ministru al Educaţiei şi Cercetării (PNL)

Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (independent)

Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD)

Ionuţ Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naţionale (PNL)

Radu Marinescu - ministru al Justiţiei (PSD)

Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea - secretar general al Guvernului (PSD).

Editor : C.L.B.