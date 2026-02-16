Live TV

Pentru cine vor scădea taxele și impozitele, după decizia Coaliției. Cei care au plătit ar putea primi banii înapoi (surse)

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan în plenul reunit al Parlament din 1 septembrie pentru asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare. Inquam Photos / Octav Ganea
Cine este vizat Cei care au plătit își pot recupera banii Grindeanu, către Fritz: „S-a găsit PSD la USR”

Liderii Coaliției de guvernare au decis că vor face modificări în privința taxelor și impozitelor locale. Acestea ar putea să scadă în cazul persoanelor cu dizabilități, dar și pentru proprietarii locuințelor vechi, după ce au fost majorate de la 1 ianuarie 2026. 

După aproape patru ore de discuții, liderii PSD, PNL, USR și UDMR, alături de minorități, au decis că taxele, majorate de la începutul anului, ar putea fi modificate. Decizia vine după ce numeroși primari s-au revoltat și inclusiv liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut premierului să fie de acord cu scăderea acestora. 

Cine este vizat

Surse din interiorul Coaliției de guvernare au declarat pentru Digi24.ro că persoanelor cu dizabilități ar putea să li se reducă cu 50% impozitul datorat pentru prima locuință, dar și pentru prima mașină, cu condiția ca aceasta să aibă o capacitate cilindrică mică. Până la începutul acestui an, persoanele cu dizabilități erau scutite de plata impozitului.

Modificări ar putea să existe și în privința impozitelor pe locuință. În cazul locuințelor mai vechi de 50 de ani, impozitul ar putea fi redus cu 25%. 

Cei care au plătit își pot recupera banii

În urma discuțiilor de la Palatul Victoria, ar putea fi luate în calcul următoarele două variante pentru cei care au plătit deja impozitele majorate: fie li se returnează diferența, fie banii sunt păstrați la bugetul de stat, iar sumele vor fi scăzute din impozitele datorate în 2027.

Modificările finale vor fi stabilite în urma unui grup de lucru la Guvern care va lucra la aceste propuneri.

Grindeanu, către Fritz: „S-a găsit PSD la USR”

Printre liderii vocali pe subiectul taxelor și impozitelor, în ședința Coaliției, s-a numărat președintele USR, Dominic Fritz. Acesta i-a transmis premierului Ilie Bolojan că taxele și impozitele ar trebui să rămână în bugetele locale, deci să nu fie transferate la bugetul național, dacă tot au fost majorate.

Replica a venit de la liderul PSD, spun surse participante la discuții. „Aa, deci s-a găsit PSD la USR”, i-a transmis Sorin Grindeanu. 

Liderii Coaliției au stabilit și o serie de excepții de la tăierile de cheltuieli din administrație. Instituțiile din sistemul de apărare și ordine publică, dar și educația, sănătatea și cultura vor avea un regim special în privința tăierilor de cheltuieli. Acestea nu vor fi nevoite să taie fondul de salarii, ci vor putea realiza ținta de reducere a cheltuielilor și de la alte capitole.  De asemenea, ministerele care au tăiat deja cheltuieli salariale nu vor mai fi nevoite să taie cu încă 10%.

Citește și: VIDEO Deciziile Coaliției, după o ședință de patru ore. Cine scapă de tăierile din administrație. Schimbări și în privința taxelor locale

O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Digi Sport
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Descarcă aplicația Digi Sport
