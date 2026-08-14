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Penultima cerere de plată din PNRR este finalizată. Ministrul Dragoș Pîslaru susține că România poate atrage 97% din granturi

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Sursă foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din articol
România pregătește și ultima cerere de plată din PNRR România ar putea ajunge la o absorbție de 97% 

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că a finalizat cererea de plată numărul 5 din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care are o valoare totală de 2,84 de miliarde de euro, din care 1,65 de miliarde de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Dacă cererea de plată va fi aprobată, România va ajunge la un procent de 78% din totalul fondurilor nerambursabile pe care țara noastră le putea atrage din PNRR.

Cererea de plată nr. 5 va cuprinde 75 de ținte și jaloane, dintre care 54 de investiții și 21 de reforme. Valoarea totală este de 2,84 de miliarde de euro, dintre care 1,65 de miliarde de euro granturi și 433 de milioane împrumuturi.

Dacă această cerere va fi aprobată, iar ministrul Dragoș Pîslaru consideră că nu există șanse să nu fie aprobată în totalitate, România ar putea ajunge la o absorbție de 78% din suma alocată de Comisia Europeană pe granturi (13,57 de miliarde de euro alocate în granturi). 

România pregătește și ultima cerere de plată din PNRR

În același timp, ministrul a anunțat că se pregătește și cererea de plată numărul 6, ultima pe care România o va depune prin PNRR. 

Această ultimă cerere va aduce 2,58 de miliarde de euro, care reprezintă sumă nerambursabilă.

Dragoș Pîslaru susține că și din acest punct de vedere „avem o serie întreagă de vești bune”.

El susține că mai multe investiții vor fi finalizate până în 31 august, cum ar fi construcția celor cinci spitale, segmentele de autostradă din A7 și investițiile din domeniul feroviar.

În același timp, însă, este nevoie ca Parlamentul să adopte în următoarea perioadă mai multe reforme, printre care se numără legea salarizării, legea hidrogenului sau legea decarbonizării.

România ar putea ajunge la o absorbție de 97% 

Dacă cererea de plată va fi finalizată, în principal din perspectiva reformelor pe care Parlamentul le mai are de adoptat în următoarele săptămâni, ministrul susține că România va avea un grad de absorbție de 97,22% din PNRR (raportat la suma totală, de 13,57 de miliarde de euro, alocată României sub formă de granturi).

„Acest scenariu era neverosimil (...) Putem ajunge la 97,22% din PNRR și asta cred că este, dacă vreți, un mesaj important din partea Guvernului. Cu un pic de responsabilitate politică și societală, România nu poate fi doar călduț pe performanță din PNRR, ci un caz de manual de redresare a unui proiect”, a fost aprecierea ministrului Dragoș Pîslaru.

Editor : M.G.

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