Pesta porcină. Petre Daea îi răspunde acuzațiilor lui Dacian Cioloș

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, îi dă replica fostului premier Dacian Cioloș și spune că „îi pare rău că trebuie să consume timp” pentru a face acest lucru.

Foto: Inquam Photos / George Călin

„Îmi pare rău că trebuie să consum timp pentru a răspunde unor acuzaţii formulate de un fost ministru al Agriculturii care nu a lăsat nimic în urma sa nici măcar un program, iar în exerciţiul de comisar în Europa pesta porcină africană era prezentă în patru ţări, Polonia, Letonia, Estonia, Lituania şi ştia sau trebuia să ştie cât de periculoasă era această boală. Când a venit în România a avut o preocupare intensă în schimbarea preşedinţilor ANSVSA, 5 preşedinţi în 5 luni, destabilizând instituţia” , a spus Daea, citat de Agerpres.

El a precizat că HG 830/2016 privind Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane a fost aprobat abia la un an de la sosirea sa în funcţia de premier.

„La presiunea Comisiei pentru agricultură sub semnătura preşedintelui Nini Săpunaru a reuşit mare perfomanţă de a aproba HG 830/2016 privind planul de contingenţă în cazul PPA în luna noiembrie după un an de la numirea în funcţie. Am foarte mult de lucru şi nu am timp rezervat ca să răspund unora care nu au lăsat nimic în urma lor în agricultura Ţării Româneşti”, a spus Daea.

Ministrul i-a răspuns astfel fostului premier Dacian Cioloş, care a afirmat duminică faptul că Guvernul PSD-ALDE este responsabil pentru criza pestei porcine africane din România, responsabilităţi directe având premierul Viorica Dăncilă, ministrul Agriculturii, Petre Daea, şi directorul ANSVSA, Geronimo Brănescu.

„Vorbesc de criza pestei porcine africane, care ocupă, încet - încet, bucată cu bucată, toată ţara şi care riscă să distrugă un sector agro-alimentar întreg. Ne confruntăm în acest caz cu o criză care este extrem de gravă din acest punct de vedere. Este o criză care se datorează, din punctul meu de vedere, în primul rând incompetenţei Guvernului PSD-ALDE - şi aici aş spune că responsabilităţi directe a ceea ce se întâmplă are doamna prim-ministru, pentru că dânsa are sub control toate instituţiile care ar fi putut şi care ar trebui să ţină sub control această criză, domnul ministru Daea, în calitatea lui de ministru al Agriculturii, care vizează şi acest sector al creşterii porcinelor, şi, evident, în cel puţin aceeaşi măsură, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Geronimo Brănescu”, a spus Dacian Cioloş în cadrul unei conferinţe de presă.

El a adăugat că în calitate de ministru al Agriculturii în România şi la nivel european, când a fost comisar de resort, s-a confruntat cu astfel de situaţii şi s-a dovedit că dacă se acţionează la timp, lucrurile pot fi ţinute sub control. Cioloş a atras atenţia că există riscul de sistare a exportului de carne de porc din România pentru o perioadă de timp.

„Rezultatele sunt dezastruoase, pentru că este vorba nu doar de închiderea unor ferme, oameni care au credite la bancă, care au investit în aceşti ultimi ani în sectorul de creştere a porcinelor, dar avem deja, pe lângă ferme închise, oameni care sunt trimişi în şomaj, peste 1.000 de oameni care şi-au pierdut locurile de muncă deja, dintre care 500 provin doar dintr-o singură companie. Există riscul clar în momentul de faţă de reducere şi poate chiar sistare pentru o anumită perioadă de timp a exportului de carne de porc din România - şi vă reamintesc că viabilitatea acestui sector ţine în primul rând de competitivitatea lui şi de capacitatea de a comercializa pe piaţa europeană şi în exterior - şi riscul este mare să nu mai putem face acest lucru, chiar şi cei care nu au problema infectării cu virus”, a spus fostul premier.

Potrivit acestuia, o creştere a importului de carne de porc ar duce la creşterea preţului la raft, ceea ce ar însemna inflaţie.

„Vor creşte importurile tot mai mult, pentru că avem unităţi de creştere a porcului care au integrată şi partea de procesare, tocmai ca să poată să valorifice tot mai bine materia primă locală, care nu vor mai putea valorifica materie primă locală, pentru că nu vor mai putea exporta produse din carne de porc românesc şi atunci vor trebui să importe şi importul înseamnă creşterea preţului la raft pentru produse care vor fi chiar pe piaţa românească. Creşterea preţului la produse alimentare înseamnă inflaţie şi inflaţia se va adăuga la inflaţia pe care o avem deja şi atunci orice poveşti cu creşteri de salarii şi de pensii vor deveni legende. Acelaşi Guvern care avea pretenţia că românilor le va creşte bunăstarea sub guvernarea lor, iată că din cauza incompetenţei va scădea puterea de cumpărare a românilor şi datorită faptului că vom importa carne de porc”, a spus Cioloş.

Fostul prim-ministru a mai arătat că, din punctul său de vedere, trebuia făcută o comandă unică la nivel naţional, cu o celulă de criză la nivelul Guvernului.

Etichete: