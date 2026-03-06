Live TV

Peste 1.000 de români au fost evacuați din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: „Întoarcerea acasă se face prin planuri individuale”

Data publicării:
Oana Țoiu. Inquam Photos / Mălina Norocea

Numărul de cetăţeni care s-au întors în România din Orientul Mijlociu a depăşit borna de 1.000 de persoane, a anunţat vineri seara ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu. Aceasta a adăugat că urmează pregătirea următorului zbor de evacuare pentru cazuri vulnerabile în situaţii de risc.

„Zborul de evacuare din Muscat a ajuns astăzi cu bine pe Otopeni cu 127 de cetăţeni români la bord şi a fost primul zbor organizat de România prin Mecanismul European de Protecţie Civilă. A fost astfel asigurat accesul gratuit la repatriere atât cetăţenilor români, cât şi celor europeni care au venit cu acest zbor, aşa cum şi noi în colaborare cu alte ţări europene am evacuat cetăţeni români vulnerabili sau cazuri medicale. Cu acest zbor, numărul de cetăţeni care s-au întors în România din Orientul Mijlociu a depăşit borna de 1.000 de persoane”, a spus Oana Ţoiu într-o postare pe Facebook.

Ea a precizat că mai sunt cetăţeni români minori şi adulţi care aşteaptă să revină în siguranţă acasă şi în continuare se depun eforturi, fiind activate, în ţările unde situaţia de securitate a permis, planuri de transfer terestru spre ţări cu spaţiul aerian deschis, repatrieri asistate prin sprijin consular.

În acest context, Oana Ţoiu a subliniat că zborurile de evacuare reprezintă o excepţie şi pot acoperi doar o mică parte din totalul cazurilor din spaţiul respectiv, astfel că cetăţenii români aflaţi în zona de conflict care au opţiuni pentru zboruri comerciale ar trebui să nu renunţe şa acestea pentru a aştepta să plece cu zboruri de evacuare.

„Întoarcerea acasă se face prin planuri individuale, prin rutele comerciale cu zboruri asistate de noi şi pentru puţine cazuri cu grad de risc şi acces limitat la alte soluţii prin zboruri de evacuare, în măsura capacităţii aeronavelor şi a planificării din timp în baza cazurilor semnalate formal cu cereri în acele ţări”, a arătat Ţoiu.

Şefa diplomaţiei române a mulţumit pentru efortul susţinut pe care l-au făcut în ultimele zile, 24 de ore din 24, membrilor celulei de criză MAE, misiunilor României din ţările afectate de bombardamente, echipajelor liniilor aeriene care au ales să zboare în regiune în condiţii de pericol şi agenţiilor de turism care au gestionat zborurile charter de repatriere asistată, din bugete private. 

